'동상이몽2' god 김태우, "H.O.T에서 문희준 유일무이 유부남···신비주의 영향"

김태우가 H.O.T에서 문희준이 유일무이한 유부남인 이유를 분석했다.



28일 방송된 SBS '동상이몽 시즌2-너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에서는 가수 김태우가 스페셜 게스트로 등장했다.



이날 방송에서 김구라는 김태우와 문희준에 대해 공통점이 많다며 "외모적으로도 비슷하다"라고 했다. 이에 패널들은 비슷하지는 않다고 했고, 김구라는 "비주얼적으로 그 팀에서 딱 튀잖아"라고 말해 웃음을 자아냈다.



각 팀에서 1호 품절남인 두 사람. 이에 김구라는 "god는 다섯 명 중에 3명이 유부남이고 H.O.T는 문희준이 유일무이한 유부남이다. 왜 그런 것 같냐?"라고 물었다.



그러자 김태우는 "그래도 이미지가 H.O.T는 신비주의 이런 게 있고, god는 자연스럽고 내추럴한 스타일이다 보니 그렇지 않나 싶다"라고 했다.



이에 문희준은 "저희가 부자연스럽냐"라고 버럭 했고, 김태우는 "그럴 때도 있었잖냐. 신비주의 때 부자연스러웠다"라고 말해 웃음을 자아냈다.



(SBS연예뉴스 김효정 에디터)