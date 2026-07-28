한국, 펜싱 세계선수권대회 여자 에페 단체전 동메달

한국 펜싱 여자 에페 대표팀이 세계선수권대회 단체전에서 동메달을 획득했습니다.



송세라, 임태희, 이혜인, 양승혜로 구성된 여자 에페 대표팀은 28일 홍콩에서 열린 2026 세계선수권대회 단체전에서 이탈리아, 에스토니아에 이어 3위에 올랐습니다.



한국은 세계선수권대회 여자 에페 단체전에서 2022년 우승을 차지했고, 2023년과 지난해, 그리고 올해까지 3회 연속 동메달을 수확했습니다.



개인전 우승자인 '에이스' 송세라는 단체전에서도 시상대에 오르며 이번 대회 두 개의 메달을 챙겼습니다.



32강전에서 멕시코를 45eo 22로 제압한 한국은 16강전에서 카자흐스탄을 45대 39, 8강전에서는 우크라이나를 44대 38로 물리쳤습니다.



이탈리아와의 준결승전에서 45대 44, 단 한 점 차로 지며 결승에는 오르지 못했지만, 여자 에페 대표팀은 3·4위전에서 헝가리를 45대 40으로 꺾으며 시상대에 섰습니다.



3·4위전에서 한국은 경기 초반 끌려다녔으나 15대 10으로 맞이한 5라운드에서 송세라가 8점을 책임지며 19대 18로 추격했고, 24대 22로 시작한 7라운드에서 이혜인이 28대 26 역전에 성공했습니다.



30대 29 간발의 리드에서 마지막 주자로 출격한 송세라가 격차를 벌리며 승리를 완성했습니다.



윤정현, 임철우, 이광현, 김태환이 출전한 남자 플뢰레 대표팀은 같은 날 열린 단체전에서 6위에 올랐습니다.



이 종목에서는 이탈리아가 우승을 차지했습니다.