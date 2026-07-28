[뉴스직격] 빅테크 CEO 만난 배경훈, '만찬' 뒷이야기

[배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관]

"샌프란 AI 서밋, 대한민국이 AI 공급망의 핵심 국가임을 선언"

"AI 활용 국가에서 AI를 공급하는 국가로 전환한 것에 의미 둬"

"빅테크 CEO들, 함께 모이기 쉽지 않아…의미 있는 발언 많아"

"AI 서밋, 기대 이상으로 협력 범위 넓어지고 투자 금액 많아져"

"빅테크 CEO 맥주 회동, 최종 계산은 내가…골든벨은 좀 부담"

"李 대통령, 많이 드시고 계산은 우리가 했어"

"메가프로젝트 상당한 규모라 해외 투자 유치 중요하게 생각"

"빅테크 CEO, 메가프로젝트에 적극적 참여 의사 밝히기도"

"AI 데이터 센터, 부지 선정 잘 해야…전력·용수 등 지원도 중요"

"AMD, 우리나라와의 연대 강하게 희망하고 있어"

"가장 기억에 남는 것은 빅테크 CEO와의 만찬"

"빅테크 CEO와 대화로 우리의 미래 바꾸는 중요한 순간 느껴"

"미국-중국 치열한 AI 경쟁 중…'협력'이라는 우리만의 강점 있어"

"AI를 처음 접하는 사람들을 위해 '쉬운 AI' 설명서로 책 발간"



■ 방송 : SBS 편상욱의 뉴스직격 (FM 103.5MHz 17:00 ~ 18:00)

■ 일자 : 2026년 7월 28일 (화)

■ 진행 : 편상욱 SBS 앵커

■ 출연 : 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관



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