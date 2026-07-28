[날씨/XR] 푹푹 찌는 무더위…폭염경보

연일 계속되는 폭염에 많이 지치시죠.



오늘(28일)도 우리나라는 북태평양 고기압의 가장자리를 따라 덥고 습한 공기가 유입되면서 푹푹 찌는 무더위가 나타났는데요.



오늘은 여기에 상층의 티베트 고기압까지 우리나라로 세력을 확장하면서 대기 상중하층에 모두 고기압이 견고하게 자리를 잡았습니다.



당분간 이러한 기압계가 계속 유지되면서 폭염특보가 한층 더 강화되겠습니다.



내일부터는 서울에도 폭염주의보가 경보로 강화가 되겠고요, 그 밖에 전국 대부분 지역으로도 폭염경보로 격상되겠습니다.



폭염중대경보가 내려진 경남 양산과 창녕, 의령 등지에는 기온이 40도 가까이 육박하면서 오늘 양산이 39도까지 올랐고요, 내일도 38도 예상됩니다.



서울도 내일 34도까지 오르겠고, 높은 습도 때문에 체감하는 온도는 36도 예상됩니다.



밤더위는 여전하겠습니다.



엿새째 서울은 열대야가 이어지고 있는데요.



오늘 밤에도 열대야가 예상됩니다.



내일 낮 기온은 강릉이 36도, 대구가 37도, 전주 35도까지 오르겠습니다.



다음 주까지는 계속해서 폭염과 열대야가 이어지겠습니다.



당분간은 폭염을 누그러뜨릴 충분한 비 소식이 없는 만큼 건강 관리 잘해 주셔야겠습니다.



(남유진 기상캐스터)