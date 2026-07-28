정부, 대미 투자 1호로 가스복합화력발전소 건설 사업 낙점

▲ 김정관 산업통상부 장관이 24일(현지시간) 미국 워싱턴 D.C.에서 크리스 라이트(Chris Wright) 에너지부 장관과 면담에 앞서 기념촬영을 하고 있다.

정부가 대미 투자 1호 프로젝트로 가스복합화력발전소 건설 사업을 낙점했습니다.지난해 한미 간 관세 합의에 따른 2천억 달러 규모의 대미 투자 프로젝트가 본격적인 실행 단계에 들어섰습니다.오늘(28일) 정부와 업계에 따르면 산업통상부는 대미 투자 1호 프로젝트로 가스복합화력발전소 건설 사업을 낙점하고 미국 상무부와 막바지 조율을 벌이고 있습니다.한미 양국은 지난해 정상회담을 계기로 한국이 연간 200억 달러 상한으로 총 2천억 달러를 미국에 투자하는 대미 투자 프로젝트를 포함한 조인트 팩트시트(공동 설명자료)에 합의했습니다.이번 프로젝트는 당시 합의된 대미 투자 계획을 실제로 이행하는 첫 사례가 될 전망입니다.양국 간 협의가 차질 없이 이뤄질 경우 이르면 다음 달 한미전략투자 운영위원회 심의를 거쳐 미국 투자위원회에 사업 추진 의사를 전달하게 됩니다.이후 도널드 트럼프 미국 대통령이 최종 승인하면 대미 투자 1호 프로젝트로 확정됩니다.정부가 첫 투자 대상으로 가스복합화력발전을 낙점한 배경으로는 미국의 전력 수요 급증과 이를 통한 상업적 합리성 확보가 꼽힙니다.최근 미국에서는 인공지능(AI) 데이터센터 건설이 확대되면서 전력 인프라 구축이 시급한 과제로 떠올랐습니다.당초 원자력발전소 건설 방안도 함께 검토됐으나 원전에 비해 가스복합화력발전이 건설 기간이 상대적으로 짧아 급증하는 미국 내 전력 수요에 적시에 대응할 수 있다는 점이 고려된 것으로 전해졌습니다.가스복합화력발전소는 액화천연가스(LNG) 등을 연소해 1차로 가스 터빈을 돌린 뒤 배출되는 고온의 배기가스로 증기를 만들어 2차로 증기 터빈도 가동하는 방식으로 일반 화력발전소에 비해 효율이 높고 미세먼지 배출이 적습니다.발전소에서 생산된 전력을 미국 내 AI 데이터센터 등에 장기 공급하는 사업 구조를 확보할 경우 대미 투자 펀드는 비교적 안정적인 투자 수익을 기대할 수 있게 됩니다.아울러 정부는 단순한 투자에 그치지 않고 국내 기업들이 대거 참여하는 '팀코리아' 형태의 미국 시장 진출 지원책도 함께 구상하고 있습니다.다만 정부는 구체적인 사업 내용에 대해서는 선을 그었습니다.산업부 관계자는 "대미 투자 프로젝트와 관련해 정부는 미측과 긴밀히 협의 중이지만 1호 프로젝트의 구체적인 내용과 발표 시기 등은 아직 정해지지 않았다"고 밝혔습니다.(사진=산업통상부 제공, 연합뉴스)