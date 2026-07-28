국민의힘, 조정식 '연임 개헌' 발언에 맹공…"진정한 내란"

▲ 국민의힘 장동혁 대표가 28일 국회에서 기자회견을 열고 조정식 국회의장의 대통령 연임제 관련 발언에 대한 입장을 표명하고 있다.

국민의힘은 조정식 국회의장이 현직 대통령의 연임과 관련해 "주권자인 국민 선택의 문제"라고 말한 데 대해 "진정한 내란"이라며 맹공을 퍼부었습니다.국민의힘 장동혁 대표는 오늘(28일) 오후 국회에서 별도의 입장 표명 자리를 열고 "이 대통령이 국민의 뜻과 지금의 헌법 정신을 거스르고 정말로 연임 개헌을 추진한다면 그것이 바로 진정한 내란이 될 것"이라고 비판했습니다.국민의힘 정점식 원내대표도 SNS에 "국민의힘은 이 대통령의 연임 구상이 포함되는 개헌 논의에는 일절 응하지 않을 것"이라며 "이 대통령 스스로 '연임은 없다'고 선언하길 바란다"고 썼습니다.개혁신당 이준석 대표는 "주식 시장이 패닉인 날, 대통령의 연임을 논의한다"고 꼬집었고, 무소속 한동훈 의원은 "'이재명 공소취소'가 어려워질 때를 대비해 '이재명 연임 개헌'을 준비하는 정권, 절대 용납할 수 없는 독재로 가는 길"이라고 비판했습니다.논란이 확산되자 국회의장실은 "조 의장의 답변은 '국민적 공감대와 정치권의 합의를 바탕으로 진행돼야 한다'는 원론적 입장을 밝힌 것"이라고 해명했습니다.(사진=연합뉴스)