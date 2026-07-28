일 규슈 구마모토서 규모 7.1 강진…한국서도 일부 흔들림 감지

▲ 28일 오후 일본 규슈 서부 구마모토에서 규모 7.1 강진이 발생한 가운데 오사카의 한 건물 안 TV에 지진 소식을 전하는 뉴스가 나오고 있다.

일본 규슈 서부 구마모토현 우키시 인근에서 오늘(28일) 오후 4시 27분쯤 일본 기상청 발표 기준 규모 7.1 강진이 발생했습니다.유럽지중해지진센터 기준 규모는 6.8이며 미국 지질조사국은 애초 일본 기상청과 같은 규모 7.1로 관측됐다고 발표했다가 6.8로 낮췄습니다.이번 지진으로 한국에서도 부산 등 남부 지역을 중심으로 지진 흔들림 신고가 760여 건 접수됐지만, 피해는 아직 파악되지 않았습니다.NHK·교도통신에 따르면 진앙은 구마모토현 구마모토 지방으로 지진 발생 깊이는 10㎞로 추정됐습니다.이 지진으로 구마모토시 등에서 진도 7의 흔들림이 관측됐고 도쿄에서도 건물이 간헐적으로 흔들리고 있습니다.일본 기상청 지진 등급인 진도는 절대 강도를 의미하는 '규모'와는 달리 지진이 일어났을 때 해당 지역에 있는 사람의 느낌이나 주변 물체의 흔들림 정도 등을 수치로 나타낸 상대적 개념입니다.진도 7은 고정해 두지 않은 가구 대부분이 넘어질 수 있는 가장 높은 강도를 말합니다.진도 7 이전 단계인 진도 6강의 흔들림은 구마모토현 구마모토시 미나미구, 야쓰시로시 등에서 관측됐고 구마모토현을 중심으로 크고 작은 여진이 이어지고 있습니다.NHK는 이번 강진과 여진으로 인한 지진 피해를 방지하기 위해 머리를 감싼 채 가구 밑 등으로 피신할 것을 반복해서 방송하고 있습니다.일본 기상청은 지진으로 구마모토현 아리아케해 등 해안에서 높이 1ｍ 쓰나미가 발생할 수 있다며 주의보를 발표했습니다.NHK는 쓰나미 주의보가 해제될 때까지 해안 근처에서 즉시 떨어질 것을 당부했습니다.구마모토현 기쿠요마치에 공장이 있는 세계 최대 파운드리(반도체 수탁생산) 업체 대만 TSMC는 이날 강진의 영향과 관련해 현지 공장 상황을 확인 중이라고 밝혔습니다.이어 구마모토 공장의 직원들이 지진 발생으로 인해 야외로 대피했다고 밝혔습니다.일본 원자력청은 이번 강진과 관련해 규슈·시코쿠에 있는 원자력발전소 3곳에 이상이 발견되지 않았다고 밝혔습니다.JR규슈는 이 지진으로 관내 신칸센과 일반 철도의 운행을 중단했다고 밝혔습니다.일본 항공사 전일본공수(ANA)도 항공기 운항을 중단했습니다.일본 정부는 인명 피해 여부를 확인 중이며, 총리 관저 위기관리센터에 지진 대책실을 설치했습니다.(사진=연합뉴스)