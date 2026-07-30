[에디터픽] "몸무게는?" 1분 만에 처방…부작용에도 "약 끊는 게 두려워"

○ [뉴스토리] 살 빠지는 주사 열풍 '기적의 약' 가려진 진실은? (2026.07.11 방송)



비만치료제는 체질량지수(BMI)가 30을 넘거나, BMI 27 이상이면서 고혈압, 당뇨, 고지혈증 같은 동반 질환이 있는 환자에게 처방하게 되어 있다. 하지만 정상체중이거나 심지어 저체중인데도 비만치료제를 처방해 주는, 이른바 위고비, 마운자로 '성지' 병원까지 등장하면서 오남용이 늘고 있다.

키 160cm에 56kg. 정상체중이었던 최유진 씨(가명)는 4개월 전부터 비만치료제를 맞고 있다. 매일 체중 변화와 부작용 등을 블로그에 기록하고 있는데, 어디서 처방받았냐고 묻는 댓글이 끊이지 않는다. 유진 씨는 목표 체중인 48kg에 도달했지만, 더 마른 몸이 되고 싶은 마음에 아직 약을 끊지 못하고 있다. 전문가들은 비만 환자가 아닌 사람이 이 약을 썼을 때 어떤 영향이 있는지 연구조차 되지 않은 만큼, 절대 미용 목적으로 사용해서는 안 된다고 경고한다.



(취재 : 이종훈, 구성 : 김다연, 영상촬영 : 안민신, 제작 : 디지털뉴스부)