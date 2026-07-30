뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[에디터픽] "몸무게는?" 1분 만에 처방…부작용에도 "약 끊는 게 두려워"

SBS 뉴스
작성 2026.07.30 11:40 조회수
PIP 닫기
○ [뉴스토리] 살 빠지는 주사 열풍 '기적의 약' 가려진 진실은? (2026.07.11 방송)

비만치료제는 체질량지수(BMI)가 30을 넘거나, BMI 27 이상이면서 고혈압, 당뇨, 고지혈증 같은 동반 질환이 있는 환자에게 처방하게 되어 있다. 하지만 정상체중이거나 심지어 저체중인데도 비만치료제를 처방해 주는, 이른바 위고비, 마운자로 '성지' 병원까지 등장하면서 오남용이 늘고 있다.
키 160cm에 56kg. 정상체중이었던 최유진 씨(가명)는 4개월 전부터 비만치료제를 맞고 있다. 매일 체중 변화와 부작용 등을 블로그에 기록하고 있는데, 어디서 처방받았냐고 묻는 댓글이 끊이지 않는다. 유진 씨는 목표 체중인 48kg에 도달했지만, 더 마른 몸이 되고 싶은 마음에 아직 약을 끊지 못하고 있다. 전문가들은 비만 환자가 아닌 사람이 이 약을 썼을 때 어떤 영향이 있는지 연구조차 되지 않은 만큼, 절대 미용 목적으로 사용해서는 안 된다고 경고한다.

(취재 : 이종훈, 구성 : 김다연, 영상촬영 : 안민신, 제작 : 디지털뉴스부)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지