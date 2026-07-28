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특검, '방첩사 채 상병 사건 은폐 의혹' 이종섭 전 장관 참고인 조사

신용일 기자
작성 2026.07.28 17:25 조회수
특검, '방첩사 채 상병 사건 은폐 의혹' 이종섭 전 장관 참고인 조사
▲ 이종섭 전 국방부 장관

국군방첩사령부의 '해병대 채상병 순직 사건' 은폐 관여 의혹을 수사하는 권창영 2차 종합특별검사팀이 오늘(28일) 이종섭 전 국방부 장관을 소환했습니다.

3대 특검 이후 남은 사건을 수사하는 종합특검팀은 이날 이 전 장관을 참고인 신분으로 불러 조사하고 있습니다.

특검팀은 2023년 7월 윤석열 전 대통령의 이른바 'VIP 격노'와 임성근 전 해병대 1사단장의 과실치사 혐의 적용 취소를 전후해 이 전 장관이 방첩사에 내린 지시를 추궁하는 것으로 전해졌습니다.

특검팀은 방첩사가 VIP 격노 관련 정보 수집을 막은 정황을 포착하고 황유성 전 방첩사령관과 당시 방첩사 소속 해병대 파견부대장이던 문모 대령을 직권남용 혐의로 입건해 수사 중입니다.

앞서 이명현 순직해병특검팀은 문 대령이 2023년 8월 김계환 전 해병대사령관에게 '해병대 간부가 VIP 격노를 발설하지 못하도록 보안 교육을 하겠다'는 취지로 말한 통화 녹취를 확보했습니다.

황 전 사령관도 채상병 순직 이후 이 전 장관과 조태용 전 대통령실 국가안보실장, 임종득 전 국가안보실 2차장, 이시원 전 공직기강비서특검, '방첩사 채상병 은폐 의혹' 이종섭 전 국방장관 참고인 소환관 등과 잇따라 통화한 것으로 파악됐습니다.

이종섭 전 장관은 채상병 사건 수사에 외압을 행사한 혐의(직권남용)로 지난해 11월 윤 전 대통령 등과 함께 순직해병특검팀에 기소돼 1심 재판을 받고 있습니다.
 
(사진=연합뉴스)
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