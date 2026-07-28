[자막뉴스] "아파트 단톡방 난리 났다"…"몸이 울렁거려" 일본 7.1 지진에 부산까지

우리나라와 근접한 일본 구마모토현에서 지진이 발생하자 부산과 울산 지역에서도 지진을 느꼈다는 경험담이 속출하고 있습니다.



오늘(28일) 오후 4시 27분쯤 일본 구마모토현 구마모토시 남쪽 23km 지역에서 규모 7.1의 지진이 발생했습니다.



진원의 깊이는 10km로 분석됐고, 기상청은 일본 기상청의 분석 결과 "국내 일부 지역에서 지진동을 느낄 수 있으니 안전에 유의하시기 바란다"고 밝혔습니다.



해당 지진으로 우리나라 일부 지역에도 진동이 전달됐습니다.



이번 지진으로 인해 전남광주, 경남, 부산, 제주도 지역에 진도 3의 흔들림이 전달됐는데, 진도 3의 진동은 실내, 특히 고층건물에 있는 사람이 현저하게 느끼고 정지해 있는 차가 약간 흔들릴 수 있는 정도입니다.



실제로 SNS에는 부산 강서구에서 "순간 엄청 흔들거려서 거실에 나가보니 식탁이 막 움직이고 아파트 단체 카톡방도 난리가 났다'는 게시글이 올라왔고, 부산 금정구에서도 "의자에 앉아있는데 몸이 울렁거릴 정도로 움직였다"며 지진을 느꼈다는 글이 올라왔습니다.



또 울산에서도 "건물이 흔들려서 사람들이 뛰쳐나가고 난리가 났다"는 목격담이 올라왔습니다.



심지어는 경상권과 거리가 있는 충남과 강원 지역까지도 진도 2의 흔들림이 전달됐는데, 진도 2의 진동은 조용한 상태나 건물 위층에 있는 소수의 사람만이 느낄 수 있는 정도입니다.



SNS에는 대전에서도 오후 4시 30분쯤 지진을 느낀 사람이 없냐고 묻는 게시글도 올라왔습니다.



이후 부산소방당국에는 지진 감지 신고 전화가 150건 넘게 접수된 것으로 전해졌습니다.



(취재 : 김태원, 영상편집 : 안준혁, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)