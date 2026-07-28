뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"반도체 세수 재배분 반대"…평택 시민단체, 경기도 구상 비판

최호원 기자
작성 2026.07.28 17:14 조회수
"반도체 세수 재배분 반대"…평택 시민단체, 경기도 구상 비판
▲ 경기도와 경기도의회

경기 평택 지역 시민단체인 평택시발전협의회가 추미애 경기도지사의 '법인지방소득세 공동세원화' 구상에 반발하고 나섰습니다.

평택시발전협의회는 28일 성명을 내고 "평택의 반도체 세수는 경기도의 비상금도, 하늘에서 떨어진 횡재 수입도 아니다"라며 "교통, 환경, 산업안전 등 대규모 반도체 생산기지를 수용하면서 발생한 비용과 행정 부담의 대가"라고 주장했습니다.

이어 "비용과 위험은 평택에 남겨두고 세수만 경기도가 가져가 재배분하겠다는 것은 상생이라 할 수 없다"며 "경기도는 공동세원화 논의를 중단하고 지역의 재정권을 보장하는 대안을 제시하라"고 촉구했습니다.

법인지방소득세는 기업이 벌어들인 소득에 대해 사업장이 있는 지방자치단체에 내는 지방세로, 대규모 반도체 공장이나 산업단지가 있는 시군의 주요 세입원입니다.

법인지방소득세 공동 세원화는 시군 세입인 법인지방소득세의 절반을 경기도로 귀속시킨 뒤 일부는 도 세입으로 편입하고 나머지는 시군에 조정교부금 등 형태로 재교부하는 구상입니다.

추 지사의 도지사직인수위원회가 주요 세입 확충 방안으로 검토한 바 있으며 추 지사는 취임 직후 공동세원화 추진을 공식화했습니다.

경기도는 취득세 수입에만 편중된 도 세입원을 다양화해 채무가 7조 원에 달하는 열악한 재정 문제를 타개하고, 반도체 산업 입지에 따른 시군 간 세수 격차를 완화하겠다는 취지로 공동세원화 방안을 추진하고 있습니다.

공동세원화가 실현되면 관내에 반도체 사업장이 있는 용인·평택·화성·이천시나 대규모 산업단지를 둔 성남시 등은 시세 상당 부분을 도세로 귀속시키게 돼 재정 상황이 악화할 수 있다고 우려합니다.

발전협의회 관계자는 "평택시와 시의회는 민관 공동 대책기구를 즉시 구성하고 화성·용인·이천 등 관련 지방자치단체와 공동 대응에 나서야 한다"며 "향후 실제 법률이나 행정처분으로 평택시의 자치재정권이 중대하게 침해될 경우 권한쟁의심판을 포함한 법적 대응도 해야 할 것"이라고 밝혔습니다.

(사진=연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SBS 기자들의 생생한 특종이야기를 들려드립니다, 애프터 8 뉴스
최호원 기자 사진
최호원 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지