경기도교육청, '지역추천 교육장 공모제'로 11명 선발

▲ 경기도교육청 남부청사

경기도교육청은 '지역추천 교육장 공모제'를 실시해 11개 교육지원청의 교육장을 선발했다고 28일 밝혔습니다.이번 공모는 수원, 성남, 고양, 화성·오산, 시흥, 의정부, 동두천·양주, 김포, 여주, 연천, 포천, 안성 등 12개 교육지원청 교육장을 대상으로 진행됐으며 총 40명이 지원해 3.4대 1의 경쟁률을 기록했습니다.이 가운데 여주교육지원청의 경우 적임자를 선발하지 못해 현직 교육장을 유임하기로 결정했습니다.이번 공모는 도 교육청이 각 지역의 교직원과 학생, 학부모, 지역주민 등 30명 이상으로 교육장 임용 추천심사위원회를 구성해 면접 심사를 하는 방식으로 진행됐습니다.도 교육청은 이밖에 온라인 동료평가를 병행하며 후보자들의 교육 전문성과 리더십, 지역교육 비전, 소통 및 협력 역량 등을 심사했다고 부연했습니다.이번 공모를 통해 선발된 교육장은 오는 9월 1일 자로 임명될 예정입니다.도 교육청은 공모가 이뤄진 교육지원청의 운영 결과를 면밀히 분석하고 제도 개선 사항을 보완해 향후 나머지 14개 교육지원청에도 이를 확대 시행할 계획입니다.안민석 경기도교육감은 "지역의 교육은 지역이 가장 잘 안다는 믿음으로 시작한 이번 공모가 새로운 교육자치 모델로 첫걸음을 내디뎠다"며 "교육장과 학교, 지역사회, 지방자치단체가 학생의 성장을 위해 긴밀히 협력할 수 있도록 하겠다"고 말했습니다.지역추천 교육장 공모제는 교육장이 지역사회와 학교 현장을 가장 잘 이해하는 교육 지도자가 될 수 있도록 교육감의 인사 권한을 지역사회에 과감하게 위임하는 제돕니다.지역이 중심이 돼 교육장을 추천하고 선발하는 방식은 전국 최초입니다.(사진=경기도교육청 제공, 연합뉴스)