포항 바다 위 다리 순식간에 '와르르'…통행인 없어 참사 면했다

▲ 28일 오후 1시 15분쯤 경북 포항시 남구 구룡포읍 장길리 전망대로 가는 길목의 보릿돌교가 무너졌다. 사진은 무너진 다리 모습

"갑자기 다리가 무너졌어요."오늘(28일) 오후 경북 포항시 남구 구룡포읍 장길리 보릿돌교가 순식간에 붕괴하면서 119 상황실에는 "다리가 무너졌다", "고립된 사람이 있다"는 신고가 잇따랐습니다.구조대는 신고 12분 뒤 현장에 도착해 민간 어선과 함께 바다 건너편에 고립된 관광객과 낚시객 등 17명을 차례로 구조했습니다.붕괴 구간은 교각 두 개 거리인 약 50ｍ에 달했지만 다리 위를 지나던 통행자는 없어 현재까지 인명 피해는 발생하지 않았습니다.당국은 수중 수색을 벌인 데 이어 정확한 붕괴 원인을 조사하고 있습니다.사고가 신고된 것은 오늘 오후 1시 15분.포항시 남구 구룡포읍 장길리 복합낚시공원에 설치된 보릿돌교가 붕괴하자 119 상황실에는 다급한 신고가 이어졌습니다."다리가 무너졌다", "다리 중간이 내려앉았다" 등 내용이었습니다.구조대는 12분 만인 오후 1시 27분 현장에 도착했습니다.보릿돌교는 2013년 준공된 높이 10m, 총길이 170ｍ 규모의 해상 보행교입니다.이 가운데 교각 두 개 거리에 해당하는 약 50ｍ가 순식간에 무너지며 바다로 가라앉았습니다.사고로 교량 반대편에서는 관광객 등 17명이 한때 발이 묶였습니다.해양경찰이 도착하기 전 현장에 도착한 소방 당국은 민간 어선과 공조해 급히 투입해 이들을 차례로 구조했습니다.오후 2시 1분까지 고립자 17명 전원이 무사히 구조됐으며 다친 사람은 없었습니다.구조대는 잠수 장비를 동원해 붕괴 지점 주변 수중 수색도 벌이고 있습니다.혹시 모를 추락 사고가 있는지 확인하기 위해서였습니다.다행히 1차 수색을 마친 결과 추가 사고자는 발견되지 않았습니다.소방 당국이 현장 폐쇄회로(CC)TV를 확인한 결과 교량이 붕괴한 시간대 다리 위를 지나던 사람은 없었던 것으로 확인됐습니다.경찰 관계자는 "붕괴 순간 다리 위에 통행자가 없었던 것으로 확인됐다"며 "현재까지 인명 피해는 없는 것으로 파악됐다"고 말했습니다.(사진=독자 제공, 연합뉴스)