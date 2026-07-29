하이브, 사상 첫 분기 매출 1조 원…방탄소년단 없이는 불가능했던 기록

하이브가 사상 최초로 분기 매출 1조원을 넘겼다.



28일 하이브는 2026년 2분기 매출액 1조 4500억원, 영업이익 1709억원을 기록했다고 28일 밝혔다. 하이브의 분기 매출이 1조원을 넘어선 것은 이번이 처음이며, 분기 영업이익도 처음으로 1000억원을 넘겼다. 상반기 누적 매출도 2조원을 돌파했다. 영업이익률은 11.8%다. 부문별로는 공연 매출이 6477억원, 음반원 매출이 3268억원을 기록했다. MD 및 라이선싱 매출은 3106억원이었다.



4월부터 월드투어에 나선 방탄소년단이 2분기 실적의 견인차 역할을 했다. 글로벌 음악 데이터 분석 기업 루미네이트에 따르면 복귀 앨범 '아리랑(ARIRANG)'은 미국 내 바이닐과 CD 앨범 판매량 1위를 기록, 피지컬 앨범 시장 전반의 부흥을 이끌었다. '아리랑'은 대한민국이 미국과 영국에 이은 세계 음악 수출국 3위에 등극하는 데에도 기여했다.



방탄소년단의 월드투어는 공연이 개최되는 지역마다 대규모 경제효과를 불러일으키며 'BTS 노믹스'라는 신조어를 만들어 내기도 했다. 지난 20일(한국시간)에는 월드컵 역사상 최초로 진행된 결승전 하프타임쇼에 등장, 글로벌 아이콘으로서의 영향력과 위상을 뽐냈다.



하이브 뮤직그룹 소속 아티스트들의 앨범 판매도 늘었다. 써클차트 기준 상반기에만 방탄소년단, 투모로우바이투게더, 엔하이픈, &TEAM, 보이넥스트도어, TWS, 코르티스 등 7개 팀이 밀리언셀러에 올랐다. 캣츠아이는 '2026 아메리칸 뮤직 어워드'에서 3관왕을 차지했다. 코르티스는 미니 1집 'COLOR OUTSIDE THE LINES'와 미니 2집 'GREENGREEN'으로 누적 525만장을 판매했다.



르세라핌, 아일릿, 캣츠아이가 함께한 디지털 싱글 'ICONIC BY MISTAKE'는 빌보드와 스포티파이 차트에 이름을 올렸다.



공연 횟수도 늘었다. 하이브 뮤직그룹 아티스트들은 상반기에 12팀이 119회 공연을 열었고, 하반기에는 200회 이상이 예정돼 있다. 지난해 10팀, 279회와 비교되는 수치다. 엔하이픈은 5월부터 진행 중인 월드투어에서 남미 스타디움 공연을 매진시켰다. 르세라핌은 정규 2집 활동을 시작하며 일본·북미·유럽·아시아에서 투어를 연다. 보이넥스트도어는 7월 데뷔 후 첫 월드투어를 시작했고, 캣츠아이는 9월 예정된 월드투어 전석이 매진돼 회차를 늘리기로 했다.



위버스 MAU는 1443만명으로 1분기에 이어 다시 최고치를 기록했다. 결제 금액은 전분기 대비 12%, ARPPU는 24% 늘었다.



이재상 하이브 대표이사는 "하이브는 올 2분기 글로벌 엔터테인먼트 시장을 새롭게 정의하고, 대한민국 문화산업의 핵심 수출 인프라로 기능하는 기업이라는 점을 실적을 통해 입증했다"며 "향후에도 확장 및 성장 전략을 지속적으로 추진해 나갈 것"이라고 말했다.



하이브의 하반기 공연 일정은 200회를 웃돌 것으로 예정돼 있다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)