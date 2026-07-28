[주영진 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 성한용 한겨레 선임기자, 허민 문화일보 전임기자
--------------------------------------------
● "연임, 국민의 선택"
성한용 / 한겨레 선임기자
"조정식 답변 자체가 틀린 것‥앞으로 계속 비판 받을 것"
"조정식 발언, 실수 아닌 준비된 답변‥지금이라도 정정해야"
허민 / 문화일보 전임기자
"조정식, 굉장히 위험한 발언‥악의적 음모론 나올 수 있어"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[성민종합정치] 조정식 의장 "대통령 연임 개헌, 국민이 선택할 문제"…성한용 "준비된 답변이지만 헌법상 불가능"
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글