[주영진 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 성한용 한겨레 선임기자, 허민 문화일보 전임기자
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● 국힘, '징계' 내홍
성한용 / 한겨레 선임기자
"조경태·진종오 사건, 오래된 일‥권영진 '징계'에 끼워팔기"
"장동혁 사퇴, 인디언 기우제 같은 것‥만성질환으로 넘어가는 듯"
허민 / 문화일보 전임기자
"진종오·조경태, 원래 '핀셋 징계' 대상자‥끼워넣기 아냐"
"한동훈 복당·장동혁 사퇴, 국힘 내부서 이미 정리돼"
"장동혁 올공 참여, 전국 주요 이슈 발굴하는 계기"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[성민종합정치] "장동혁 사퇴, 본인이 결정할 문제"…정점식 발언에 담긴 뜻은?
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