[성민종합정치] 정점식의 '권영진 선처' 발언에도 징계 기류…장동혁 징계정치와 연관?

[주영진 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 성한용 한겨레 선임기자, 허민 문화일보 전임기자
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● "사과해" vs "책임져야"
성한용 / 한겨레 선임기자
"상임위 관련 폭행 사태, 굉장히 이례적‥징계 불가피할 듯"
"권영진 중징계 시 다른 정치적 사건으로 비화될 가능성"
허민 / 문화일보 전임기자
"국힘 대다수 의견은 '징계해야'‥온도차 크지 않아"
"권영진 중징계 확률은 낮아‥1~2년 당원권 박탈 수준일 듯"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
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