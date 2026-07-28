[D리포트] "유소년 2배" 고령인구 '1천만' 시대…"3명이 1명 부양해야" 빨라진 '고령화'

지난해 우리나라 65세 이상 고령인구가 처음으로 전체 인구의 20%를 넘어섰습니다.



국가데이터처가 오늘(28일) 발표한 '2025년 인구주택총조사 결과'에 따르면, 고령인구는 1,072만 3천 명으로 1년 전보다 60만 명 넘게 늘었습니다.



반면 14세 이하 유소년 인구는 522만 5천 명으로 줄었습니다.



고령인구가 유소년 인구의 두 배를 넘어선 겁니다.



15세에서 64세까지 생산연령인구도 39만 3천 명 감소한 3,587만 명입니다.



전체 인구에서 차지하는 비중은 69.2%로, 현재 방식으로 통계를 작성한 2015년 이후 처음 70% 아래로 떨어졌습니다.



생산연령인구 3명 남짓이 고령자 한 명을 부양해야 하는 구조입니다.



전체 인구를 나이순으로 세웠을 때 한가운데 있는 사람의 나이인 중위연령은 46.8세로 1년 새 0.6세 높아졌습니다.



고령화가 빨라지는 가운데 생산연령인구는 계속 줄어드는 인구구조 변화가 한층 뚜렷해졌습니다.



결혼하지 않는 흐름도 두드러졌습니다.



18세 이상 내국인의 29.6%가 미혼이었고, 특히 30대 미혼율은 54.7%로 절반을 넘어섰습니다.



서울은 미혼율이 37.1%로 전국에서 가장 높았습니다.



지난해 총인구는 5,181만 7천 명으로 1만 2천 명 늘어 사실상 제자리걸음 했습니다.



내국인은 5만 4천 명 줄어 5년 연속 감소했지만, 외국인이 6만 6천 명 늘면서 전체 인구 감소를 막았습니다.



(취재 : 최승훈, 영상편집 : 윤태호, 제작 : 디지털뉴스편집부)