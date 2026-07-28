[인터뷰] 여권 원로 유인태, 조정식 국회의장 '잘못했다' 왜?…여당 대표 후보들 거침없는 평가도

[주영진 뉴스브리핑]



인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)

■ 진행 : 주영진 앵커

■ 대담 : 유인태 전 국회 사무총장

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● 유인태 전 국회 사무총장 인터뷰



"민주, 대통령과 각 세우는 대표는 리스크 크다는 의견 우세"

"정청래, 강성으로 치달아 합리적인 편이란 생각 안 들어"

"김민석, 성숙해 보이지 않아‥캠페인 전략 바꿔야"

"송영길, 당에 뿌리 있어‥정청래·김민석보다는 흠 적어"

"현재 민주당, 강성 지지층에 어필하는 게 중요"

"유시민, 충정이라지만 표현 지나쳐‥얼마나 먹힐지 의문"

"정성호, 당이 강성 지지층에 끌려가는 모습 한심했을 것"

"지금은 최악의 선거 제도‥제3당이 발붙일 데 없어"

"조정식 '연임' 답변, 딱 잘랐어야‥말 잘못한 것"

"이 대통령, '공소 최소' 집착할수록 임기 더 불편해질 것"



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▷ 주영진 / 앵커 : 민주당 전당대회 이제 한 20일 남짓 남았습니다. 과연 어떠한 정치인이 새로운 민주당의 당 대표가 되느냐. 여권의 앞으로 권력 구도와도 밀접하게 연관이 있어서 많은 기자들이 열심히 취재하고 있습니다. 궁금한 내용 여쭤보려고 오늘 특별한 분 모셨습니다. 유인태 전 국회 사무총장 나오셨습니다. 어서 오십시오.



▶ 유인태 / 전 국회 사무총장 : 안녕하세요.



▷ 주영진 / 앵커 : 잘 지내셨습니까? 요즘도 방송 인터뷰 가끔 하시고.



▶ 유인태 / 전 국회 사무총장 : 가끔이요.



▷ 주영진 / 앵커 : 단도직입적으로 여쭙겠습니다. 다음 당 대표는 누가 될 것 같습니까, 민주당?



▶ 유인태 / 전 국회 사무총장 : 이제 당 떠난 지가 오래돼서 요새 돌아가는 판은 간접 취재를 통해서나 듣고 있는데 그렇지 않아도 오늘 점심을 당의 상임고문이신 분들 몇 분하고 같이 이렇게 했는데 다들 한탄이 ‘참 찍을 사람 없다.’ 그리고 대표 나오면 누가 더 낫다, 이런 게 있잖아요. 호불호가. 그런데 ‘참 찍을 사람 없다’ 쪽이 우세한데 다만 어쨌든 대통령 아직 1년 조금 지났는데 대통령하고 각을 세우는 사람이 됐을 때 리스크가 훨씬 큰 거 아니냐. 그렇다고 그쪽이 미는 후보가 마음에 들지는 않지만, 그런 얘기들이 그래도 더 많은 것 같더라고요.



▷ 주영진 / 앵커 : 유인태 전 수석은 워낙 거침없이 이야기하시는 스타일이시니까 제가 이렇게 여쭐게요. 3명의 후보 있지 않습니까? 또 다 잘 아시지 않습니까? 정청래 후보에 대해서 조금 전에 ‘대통령과 각을 세우는 사람은 좀 그렇지 않으냐’는 취지로 말씀하셔서 정청래 후보가 지금 그런 사람으로 지금 현재 언론에서 분석이 되고 있고 자기 정치했다는 또 비판도 받고 있고 그런데 정청래 후보는 어떻게 생각하세요, 그러면? 그동안 보아왔던, 유인태 수석이 보아왔던 정청래라는 정치인은.



▶ 유인태 / 전 국회 사무총장 : 그저 강성으로만 치닫던 친구죠.



▷ 주영진 / 앵커 : 강성.



▶ 유인태 / 전 국회 사무총장 : 네.



▷ 주영진 / 앵커 : 어떤 타협, 이런 부분들은 잘 못 봤습니까.



▶ 유인태 / 전 국회 사무총장 : 하여튼 어쨌든 보면 옛날 그 친구, 초선 때.



▷ 주영진 / 앵커 : 열린우리당.



▶ 유인태 / 전 국회 사무총장 : 열린우리당 국가보안법 때도 그때는 유시민이 하고 그랬는데 그게 사람이 합리적이다, 이런 생각은 안 들죠. 그냥 강으로 치닫는 그런 느낌.



▷ 주영진 / 앵커 : 강강 정청래.



▶ 유인태 / 전 국회 사무총장 : 그런 거죠.



▷ 주영진 / 앵커 : 김민석 후보는 거의 20년에 가까운, 10년 넘는 세월 동안 고난의 시간을 보내지 않았습니까. 본인의 선택 때문이었다고 본인도 스스로 인정하는 부분이기는 한데 어떻게 보세요? 현 정부의 또 초대 국무총리까지 했고.



▶ 유인태 / 전 국회 사무총장 : 그런데 이재명 대통령이 찍어서 수석 최고위원도 되고 총리도 된 거 아니에요? 그때도 전당대회 때. 당에 사실 그런 뿌리는 약하죠.



▷ 주영진 / 앵커 : 그렇죠, 떠나 있었기 때문에, 오래.



▶ 유인태 / 전 국회 사무총장 : 떠나 있었고. 그런데 어쨌든 계엄 예측 하나 맞는 걸로 상당히 대통령의 신임을 얻은 게 아니냐, 보이는데 요새 경선 캠페인을 하는 걸 봐도 별로 성숙해 보이지는 않아요.



▷ 주영진 / 앵커 : 신천지 때문에 그렇습니까?



▶ 유인태 / 전 국회 사무총장 : 아니요, 처음에 많이 앞섰잖아요. 그리고 누가 봐도 대통령이 밀어주는 후보라고 느껴지잖아요? 그럼, 조금 여유 있게 할 일이지, 하는 거 보면 오히려 처진 후보처럼 그렇게 표현이고 이렇게 넉넉하게 품는 그런 모습을 좀 보여줘야 하는데 아직 한 20일쯤 남았죠? 이제부터니까 좀 바꿔야 할 것 같아요. 자꾸 자기 표를 갉아 먹는다는 느낌이 드네요.



▷ 주영진 / 앵커 : 송영길 후보는 또 어떻습니까. 이미 또 당 대표도 한 차례 했고 옥고도 치르고 참 고난의 시간도 보냈고, 최근에.



▶ 유인태 / 전 국회 사무총장 : 아까 사실 둘보다는 흠은 제일 적은 친구가 그 친구죠.



▷ 주영진 / 앵커 : 그렇게 보세요? 왜 그렇게 생각하십니까.



▶ 유인태 / 전 국회 사무총장 :둘은 흠이 많고 자기 세력을 만들지도 못하고 지금 정청래도 얹혀 있는 거 아니에요. 김어준, 유시민 원래 그쪽에 얹혀 있고 김민석이 사실 대통령이 저렇게 힘을 실어주지 않았으면 자기 힘으로 여기까지 오기가 어려웠겠죠. 그런데 이 친구는 당 대표도 지냈고, 그것도 그때 문재인 정부 때 소위 주류 쪽의 후보를 꺾고 대표까지 갔었잖아요. 그만큼 뿌리가 있는 친구죠.



▷ 주영진 / 앵커 : 현재로서는 여론조사나 이런 거 보면 좀 처지는 것 같다는 느낌도 있고요, 다른 두 후보에 비해서는.



▶ 유인태 / 전 국회 사무총장 : 당 꼬락서니가 그렇게 돌아갔잖아요. 전부 지금 이 당이 당의 여러 가지 원로들이나 이런 사람들한테 인정받는 건 아무 소용이 없잖아요. 강성 지지층한테 어필했는데 강성 지지층한테는 강으로만 가는 친구가 상당히 있고. 그런데 원래 이재명 대통령이 여기까지 오는데도 그런 극성스러운 지지자들 때문에 여기까지 온 거 아니에요.



▷ 주영진 / 앵커 : 이재명 대통령을 지지하는, 이른바 ‘뉴이재명’이라는 표현에 동의를 하십니까? 그게 전통적인 민주당 당원들하고는 새롭게, 다른 당원들, 지지층 이렇게 보십니까?



▶ 유인태 / 전 국회 사무총장 : 그렇다고 봐야 하겠죠.



▷ 주영진 / 앵커 : 그러면 최근에 나왔던 유시민 작가의 언론 인터뷰, 지금 연달아 하고 있는데 말이죠. 그 생각과 분석에는 동의를 하십니까? 아니면 좀 갸웃하십니까?



▶ 유인태 / 전 국회 사무총장 : 여러 가지 지금 이재명 대통령이 생각하는 방향으로 가면 정권 재창출도 어렵고 다음 총선도 위태롭겠다, 그런 판단이 서니까 지금 이재명 대통령한테 강한 경고를 하는 거 아니에요. ‘당신, 지금의 노선과 이런 거를 바꿔라. 안 그러면 위험하다.’ 이렇게 본인은 충정에서 하는데 아무리 그렇다 하더라도 그 표현이 무슨 '썩은내'니, '필패'니, 지금 대통령이 1년 조금 넘고 남은 임기가 거의 4년 가까이 남은 대통령한테. 그렇다고 다른 걸 지금 엉망으로 하고 있는 사람은 아니잖아요. 행정이나 이런 부분, 정책 쪽은 잘하고 있잖아요. 그런데 거기다 대고 저렇게 얘기하는 게 얼마나 먹힐는지 모르겠어요.



▷ 주영진 / 앵커 : 유시민 작가는 왜 그런다고 생각하세요?



▶ 유인태 / 전 국회 사무총장 : 아까 말씀드린 대로 왜 자기가 보기에 뭐라고 자문을 했겠죠. 그런데 별로 안 듣고 자기 고집대로 가는 게 ‘저러면 망하는데’ 이런 판단이 드니까 저렇지 않겠어요?



▷ 주영진 / 앵커 : 정계 개편의 의지, 이게 인위적인 정계 개편에 너무나도 국민이 좀 부정적으로 생각하지 않습니까? 그동안에 정치권에서 있었던 정계 개편이라는 것 자체가 야당에서 의원을 빼 온다든가 하는 식의 이런 건데 이재명 대통령과 핵심부에 있는 분들 생각에 이 정계 개편이 불가피하다, 있어야 한다고 생각한다는 얘기를 혹시 들으셨어요?



▶ 유인태 / 전 국회 사무총장 : 글쎄요, 못 들어봤습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 유시민 작가가 그 얘기를 한 거 아닙니까?



▶ 유인태 / 전 국회 사무총장 : 그런데 정계 개편이 어떻게 해요, 지금 여기서. 말이 안 되지. 예를 들면 지금 선거제도가 이렇게 다당제가 가능한 선거제도라 3당도 있고 그러면 그래도 조금 국민의힘이 너무 극으로 가니까 거기보다는 대화가 되는 중도에 가까운 제3당이 있다고 그러면 그건 정계 개편을 할 수도 있겠죠, 그렇게. 그런데 어디하고 한다는 거예요, 정계 개편, 누구하고. 전혀 이해가 안 가요, 정계 개편이라는 게.



▷ 주영진 / 앵커 : 유시민 작가는 하여튼 제가 들었다. 그렇게 얘기하면서 증축을 원했는데 재건축하는 데 실패할 것이다. 이렇게 얘기하지 않았습니까?



▶ 유인태 / 전 국회 사무총장 : 아주 나름대로는 상당히 우려하는 것 같고 또 사실 이 정권을 만드는 데 고인이 됐지만, 이해찬, 유시민, 김어준 씨가 제일 1등 공신이라고 우리도 그렇게 봐요. 인정을 하고. 이 정권의 상왕 아니냐, 이렇게 우리끼리 모이면 그런 얘기들을 했는데 말을 잘 안 듣는 모양이죠. 그러니까 제일 위험하다고 보는 것 같아요.



▷ 주영진 / 앵커 : 알겠습니다. 말을 잘 안 듣는다. 정성호 법무부 장관 잘 아시죠?



▶ 유인태 / 전 국회 사무총장 : 좀 알죠.



▷ 주영진 / 앵커 : 좋게 생각하시죠?



▶ 유인태 / 전 국회 사무총장 : 그렇죠. 아주 반듯한 사람이죠.



▷ 주영진 / 앵커 : 이게 갑자기 사의를 표명했다는 게 기사가 뜨면서 본인이 되게 조심스러워하는데 어제 법사위에서 박지원 의원 질문에 대답하는 거 보셨죠?



▶ 유인태 / 전 국회 사무총장 : 네, 봤습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 새 술은 새 부대에, 저 너무 아파요, 몸도 안 좋아요.



▶ 유인태 / 전 국회 사무총장 : 그런데 저 앞에 나온 사람들이 저보다는 현업 기자들이니까 더 많이 들었겠는데, 그런데 저 얘기 나온 지는 오래됐어요. 이제 곧 그만두겠다고. 본인이 하여튼 지금 당이 이렇게 강성 지지층한테 끌려가는 당 꼬락서니가 정말 정성호 장관이 보기에도 한심했을 거예요.



▷ 주영진 / 앵커 : 정성호 장관이 당으로 돌아가면 쉽게 새롭게 짜이고 대표도 새로 되고 당에 돌아가서 또 할 수 있는 일이 있을까 생각이 드는데.



▶ 유인태 / 전 국회 사무총장 : 요새 중진이 어디 있어요. 강성 지지층 비위 맞추는 놈이 센 놈이지. 지금, 그렇잖아요. 당 꼬락서니가.



▷ 주영진 / 앵커 : 강성 지지층.



▶ 유인태 / 전 국회 사무총장 : 저쪽은 더 말할 것도 없고 여기도 똑같은 거예요.



▷ 주영진 / 앵커 : 두 거대 정당에서 그러한 현상이 자꾸 나타난다는 게 이 정치가 점점 그렇게 가는 것, 앞으로는 더 그럴까요?



▶ 유인태 / 전 국회 사무총장 : 지금 이 제도를 그대로 가져가면, 더군다나 그전에는 가령 민주노동당도 있었고 정의당도 있었고 또 한때는 안철수.



▷ 주영진 / 앵커 : 국민의당.



▶ 유인태 / 전 국회 사무총장 : 가서 호남을 거의 쓸다시피 하면서 몇십 석을 하고. 그러면 서로 이게 타협과 조율이라는 게 있잖아요, 원래 국회가 그래도. 그런데 이놈의 거, 열심히 연동형 비례제를 만들어놨더니 위성 정당을 만들어서 지금 최악의 선거제도 아니에요. 제3당이 어디 발을 붙일 데가, 조국혁신당이라고 하는 게 3당이라고 하지만 ‘지민비조’해서 된 게 그게 무슨 놈의 제3당이에요. 지역구는 민주당 찍고 비례는 우리 달라고 해서 그때 너무 가혹하게 당했다고 그래서 특히 호남에서 해서 된 당이니까. 그러니까 어쨌든 이다음 선거에서는 다당제가 되는 선거제도가 생겨서 그러면 지금이면 무조건 과반 정당이 나와요. 이번에 5.6%인가 차이에 60석 이상의 차이가 나요. 이것도 이 제도가, 얼마나 선거제도가 비례성이나 이게 문제가 있는가를 보여주는 거지만, 어느 당이든 다음 총선에서 한 2~3%만 앞섰다고 생각을 해보세요. 그전에 그 정도면 제3당도 있고 하면 19대 때가 그랬나요? 이십몇 석, 122석, 이렇게.



▷ 주영진 / 앵커 : 정세균 의장 시절.



▶ 유인태 / 전 국회 사무총장 : 그렇게 되면 혼자는 못 하잖아요.



▷ 주영진 / 앵커 : 그렇죠. 123 대 122면.



▶ 유인태 / 전 국회 사무총장 : 어쨌든 타협을 해야만. 그래서 그때는 대부분 여야 타협에 의해서 정책이고 법안이고 되는데 다음 총선에 어느 정당이 또 한 2%만 앞서도 아마 이 제도하에서는 2~30석 앞설 거예요. 그러면 제멋대로 다 하려고 할 거 아니에요. 정치가 완전히 실종되는 거고 나라가 어떻게 되겠어요, 그렇게 가면. 그러니까 어쨌든 지금의 선거제도는 바꾸지 않고는 이 나라 정치의 앞날이 암담하죠.



▷ 주영진 / 앵커 : 지금 수석님 말씀 듣다 보니까 사실 공천만 받을 수 있다면, 공천만 주신다면 제가 앞장서서 글쎄요, 앞장서서 저격수 역할도 하겠습니다. 사냥개 역할도 하겠습니다라는 정치인들은 너무 많다. 그런 거겠죠, 지금 말씀하시는 염려와 우려가?



▶ 유인태 / 전 국회 사무총장 : 그렇죠.



▷ 주영진 / 앵커 : 또 그런 분들이 공천을 받기 위해서는 강성 당원들의 목소리가 너무 커지고 그런 분들은 그렇게 분위기가, 그런 분들이 또 공천을 받게 되고 충성을 약속하는, 국민을 위한 정치가 아니라. 알겠습니다. 오늘 조정식 국회의장이 개헌 얘기를, 국회의장이 개헌 얘기하는 건 너무나 당연한 것 같은데 개헌이 지금 적기고 필요하다는 의견은 상당히 많은데 대통령의 임기 연장과 관련한 부분에 대해서는 주권자인 국민의 여론이 중요하지 않겠느냐, 이렇게 이야기를 해서 이게 여지를 둔 것 아니냐, 이런 분석이 나오는데 아까 성한용 기자나 허민 기자는 말 잘못했다. 조정식 의장이.



▶ 유인태 / 전 국회 사무총장 : 잘못한 거죠.



▷ 주영진 / 앵커 : 그거는 끊었어야 한다.



▶ 유인태 / 전 국회 사무총장 : 그거는 딱 잘라야죠. 본인은 헌법이 지금 개헌을 해도 적용 안 받게 돼 있잖아요.



▷ 주영진 / 앵커 : 128조 2항.



▶ 유인태 / 전 국회 사무총장 : 그러니까 그건 말도 안 되는 소리라고 그랬어야지, 정말 또 욕 나오려고 그러네.



▷ 주영진 / 앵커 : 조정식 의장이 그렇게 얘기하니까 저게 무슨 의도가 있었던 거냐. 사전에 교감이 있었던 거냐. 여러 가지 추측과 분석이 나올 것 같아요.



▶ 유인태 / 전 국회 사무총장 : 지금 항간에 도는 게 또 그런 말이 돌잖아요. 연임 개헌 어쩌고. 오늘도 제가 점심에 아까 당의 상임 고문들하고 같이 여럿이 했는데 항간에 그런 말이 돈다고 하니까 전부 이구동성, 그게 말이 되는 소리냐고, 말 같지 않은 소리를. 그 부분은 그렇게 보고요. 어떻게 연임제를 해. 다만 이 공소 취소에 대해서는 조금 대통령이 미련을 가진 게 아니냐. 그런데 그것도 과연 되겠냐, 그걸 깨끗이 공소 취소에 대한 미련을 버리고 임기 가서 결국은 정권 재창출이 되면, 그걸 통해서 말하자면 그 문제를 해결하려고 그래야지, 임기 중에 그걸 하려고 거기에 집착하면 그럴수록 저는 대통령은 더 임기가 불편해질 거라고 봅니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 알겠습니다. 오늘 만나신 민주당의 상임고문들도 다 비슷한 의견이다.



▶ 유인태 / 전 국회 사무총장 : 같은 얘기, 같은 다 생각.



▷ 주영진 / 앵커 : 민주당 전당대회 임박해서 다시 한번 모시겠습니다.



▶ 유인태 / 전 국회 사무총장 : 오늘 옛날 인연이 있어서 왔지, 안 와요. 오늘로.



▷ 주영진 / 앵커 : 제가 또 때가 되면 요청드리겠습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다.



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