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증시 폭락 '검은 화요일'…코스피 10.8%·코스닥 7.7%↓

최승훈 기자
작성 2026.07.28 15:50 조회수
증시 폭락 '검은 화요일'…코스피 10.8%·코스닥 7.7%↓
▲ 28일 서울 하나은행 본점 딜링룸에서 직원들이 증시와 환율을 모니터 하고 있다. 이날 코스닥은 8%대 급락, 장 중 700선마저 이탈했다.

오늘(28일) 코스피가 10% 이상 폭락했습니다.

이날 급락세에 장초반부터 코스피와 코스닥 두 시장에 대한 프로그램 매도호가 일시효력정지(매도 사이드카)가 잇달아 울렸습니다.

이후 각 시장에 서킷브레이커가 발동되기도 했습니다.

코스피는 전날보다 732.09포인트(10.84%) 내린 6,023.66으로 장을 마감했습니다.

한국거래소에 따르면 이날 코스피는 역대 2위 하락폭을 기록했습니다.

1위는 지난달 23일(-910.71포인트)로 집계됐습니다.

지수는 이날 전장 대비 355.48포인트(5.26%) 내린 6,400.27로 개장해 하락폭을 키우며 장중 한때 5,992.91(-11.29%)까지 밀리며 6천선을 밑돌았습니다.

다만 이후 하락폭을 소폭 반납하며 6천피를 되찾은 채로 마감했습니다.

코스닥 지수는 59.01포인트(7.72%) 내린 705.85로 장을 종료했습니다.

지수는 이날 장중 한때 697.45(-8.81%)로 내려앉으면서 작년 4월 16일 이후 1년 3개월 만에 700선을 이탈하기도 했습니다.

(사진=연합뉴스)
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