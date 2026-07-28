게임위, 불법게임물 단속지원 24% 증가…경찰 공조 강화

▲ 부산 해운대구 게임물관리위원회 사무실

게임물관리위원회가 경찰과 함께 사행성 PC방·오락실 등 불법 게임물 대응 체계를 강화해 나갑니다.게임위는 올해 상반기 불법 사행성 PC방 등에 대한 현장 단속지원 건수는 총 248건으로 전년 동기 대비 24% 증가했다고 28일 밝혔습니다.게임위에 따르면 불법 게임물 감정 단속지원은 1,220건으로 같은 기간 18.9% 증가했으며, 경찰관 1,049명을 대상으로 총 54회에 걸쳐 불법 게임물 단속 기법 교육을 실시했습니다.게임위는 교육 대상이 지난해 같은 기간보다 2배 이상 증가했으며, 불법 게임물의 유형과 운영 방식이 다양화되는 환경에 효과적으로 대응할 수 있도록 현장 사례와 실무 중심의 교육을 지속 확대하고 있다고 밝혔습니다.아울러 시설기준 위반이 확인된 불법 사행성 PC방 재점검 결과 재위반이 확인된 109개 업소에 대해 관할 지방자치단체에 행정조치를 의뢰했습니다.게임위는 불법 게임물 제작 및 유통책 검거를 위한 경찰의 기획수사도 적극 지원할 예정이라고 밝혔습니다.게임위는 아울러 인터넷컴퓨터게임시설제공업 허가받지 않고 숙박업소를 개조해 게임 서비스를 제공하는 이른바 '게임텔'에 대해서도 PC방 단체 및 숙박 플랫폼 사업자와 간담회를 개최했습니다.또 강원경찰청 및 강원랜드와 불법 사행성 게임물 대응 협력체계 구축을 위한 업무협약(MOU)을 체결하고, 강원랜드에서 연계 홍보 행사도 운영했습니다.서태건 게임물관리위원회 위원장은 "제도 개선과 예방 중심의 홍보 활동 역시 지속적으로 추진해 이용자가 신뢰할 수 있는 건전한 게임 이용환경을 조성하는 데 최선을 다하겠다"라고 말했습니다.(사진=연합뉴스)