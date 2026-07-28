한화시스템 2분기 영업익 1,037억원…방산수출 힘입어 219%

▲ 한화시스템

한화시스템은 연결 기준 올해 2분기 영업이익이 1,037억 원으로 지난해 동기보다 219% 증가했다고 오늘(28일) 밝혔습니다.매출은 1조 1,176억 원으로 작년 동기 대비 45% 증가했습니다.순이익은 527억 원으로 14% 늘었습니다.방산 부문은 대규모 수출 사업에 힘입어 매출액은 49% 증가한 7,006억 원, 영업이익은 98% 증가한 1,037억 원을 기록했습니다.한화시스템은 폴란드 K2 전차 조준경과 사격통제장치, 아랍에미리트(UAE)·사우디아라비아 천궁-Ⅱ 다기능 레이다(MFR) 등을 수출하고 있습니다.정보통신기술(ICT) 부문 매출은 27% 증가한 1,873억 원입니다.영업이익은 208억 원으로 93% 증가했습니다.기타 부문 매출은 한화필리조선소 매출 영향으로 52% 늘어난 2,297억 원을 기록했습니다.영업손실은 208억 원입니다.수주잔고는 올해 2분기 기준 11조 2,959억 원으로 집계됐습니다.한화시스템 관계자는 "해외 시장 개척과 핵심 기술 역량 강화를 통해 지속 가능한 성장 기반을 단단히 구축해 나갈 것"이라고 말했습니다.(사진=한화시스템 제공, 연합뉴스)