아시아 반도체주 투매…타이완 TSMC· 일본 키옥시아도 급락

▲ 타이완 TSMC

인공지능(AI) 인프라 투자의 지속 가능성에 대한 회의론이 커지면서 28일 삼성전자·SK하이닉스를 포함한 아시아 반도체 관련주가 일제히 투매 양상을 보였습니다.일본에서 낙폭이 두드러졌습니다.오늘 오후 2시 20분 일본 닛케이225지수는 4% 넘게 빠지며 지난 5월 말 이후 처음으로 62,000선 아래로 내려갔고, 토픽스도 3%가량 하락했습니다.낸드플래시 제조사 키옥시아는 18.3% 급락한 4만 4천550엔까지 밀리며 시가총액이 24조 4천100억 엔(약 219조 원)으로 줄었습니다.도쿄일렉트론(-11.2%)·르네사스(-10.6%)·레이저텍(-14.4%)·어드반테스트(-10.4%) 등 반도체 장비주도 동반 약세를 보였습니다.타이완 자취안지수는 장중 4%대 급락하며 41,600선까지 밀렸습니다.타이완 증시 시가총액의 40% 넘게 차지하는 TSMC도 낙폭을 키워 2.8% 내린 2천285 타이완달러에 거래되고 있습니다.이에 따라 시총도 59조 3천억 타이완달러(약 2천672조 원)로 줄었습니다.대만 반도체 설계기업 미디어텍도 9.9% 떨어진 가격에 거래 중입니다.(사진=AP, 연합뉴스)