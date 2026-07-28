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[자막뉴스] 이임생 "캄보디아 취업해 청문회 불참"…32강 실패한 '교묘한 타이밍'에 해외행

김민정 기자
작성 2026.07.28 15:46 조회수
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이임생 전 대한축구협회 기술총괄이사와 박항서 전 대한축구협회 부회장이 국회 대한축구협회 청문회에 불출석하겠다는 뜻을 밝혔습니다.

국회 문화체육관광위원회에 따르면 이 전 총괄이사와 박 전 부회장은 오는 30일 열리는 축구협회 청문회에 참석하기 어렵다며 불출석 사유서를 제출했습니다.

박 전 부회장은 지난 1일부터 태국 칸차나부리FC 감독으로 현지 업무를 수행하고 있어 장기간 자리를 비우기 어렵다고 사유를 밝혔습니다.

이 전 총괄이사도 캄보디아 나가월드FC 구단에 취업해 청문회 참석이 어렵다는 입장을 전한 것으로 알려졌는데, 이를 두고 청문회에 임박해 해외 취업을 핑계로 불출석하는 것 아니냐는 지적도 나왔습니다.

반면 핵심 증인으로 꼽히는 정몽규 전 대한축구협회 회장과 홍명보 전 축구대표팀 감독은 아직 불출석 사유서를 제출하지 않아, 청문회에 참석할 것으로 예상되고 있습니다.

정해성 전 국가대표전력강화위원장과 이용수 전 대한축구협회 부회장도 출석할 예정입니다.

다만 박지성 K-축구혁신위원장과 이영표·박주호 혁신위원 등 참고인 상당수는 불출석 사유서를 제출한 것으로 전해졌습니다.

당초 지난 22일 열릴 예정이던 대한축구협회 청문회는 국회 원 구성 일정 등을 이유로 30일로 연기됐습니다.

청문회에서는 위르겐 클린스만 전 감독과 홍명보 전 감독 선임 과정, 대한축구협회의 의사 결정 과정과 운영 전반을 둘러싼 논란 등이 집중적으로 다뤄질 전망입니다.

(취재 : 김민정, 영상편집 : 김나온, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)
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