한-브라질 정상 국빈 오찬·리셉션…'상록수' 무대까지

▲ 이재명 대통령이 27일(현지시간) 브라질리아 대통령관저에서 열린 국빈 오찬에서 발언하고 있다.

브라질을 국빈 방문 중인 이재명 대통령은 27일(현지시간) 낮, 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령이 주재하는 국빈 오찬에 참석했습니다.이날 오찬은 브라질 대표 셰프인 마라 살레스 셰프가 준비했고, 오찬장 테이블에 놓인 메뉴판 표지에는 진주실크 홍보대사인 이진희 디자이너의 리우데자네이루 거대예수상을 활용한 '구세주 그리스도상 한복 미디어 파사드' 작품이 담겼습니다.강유정 수석대변인은 브라질 측이 한국 전통 보자기 기법을 활용한 '옥사 실크 보자기' 작품을 준비하는 등 한국 대표단에 각별한 환대의 뜻을 보였다고 전했습니다.룰라 대통령은 오찬에서 "교육이야말로 미래를 위한 가장 중요한 투자이며, 한국의 발전과 성장이 교육을 통한 인재 양성에 기반하고 있다"며 양국의 교육 분야 협력을 강화하자는 뜻을 내비쳤습니다.룰라 대통령 내외는 지난 1987년, 유네스코 세계문화유산에 등재된 건축물인 외교부 이타마라치궁에서 이 대통령과 부인 김혜경 여사를 위한 문화공연과 리셉션도 열었습니다.이번 행사엔 브라질에 진출한 우리 기업인들도 함께 초청되어 양국 정상과 기업인 간 교류도 이뤄졌습니다.우리나라에선 류진 한국경제인협회 회장, 장인화 포스코 회장, 조원태 대한항공 회장, 박승희 삼성전자 사장 등 13명이 자리했습니다.이 대통령은 "이번 국빈 방문이 우리 기업의 경제 협력 기반을 넓히고 새로운 시장 진출과 투자 기회를 창출하는 계기가 될 수 있도록 정부도 '경제외교'를 통해 적극 뒷받침하겠다는 뜻을 전했다"고 강유정 수석대변인은 밝혔습니다.문화공연에선 상파울루 출신 가수이자 작곡가인 파울라 리마, 상파울루 시립극장 시립합창단 소속 솔리스트 다니엘 리가 브라질의 보사노바 명곡 '이파네마의 소녀'와 브라질 국민들에게 가장 사랑받는 곡인 '3월의 빗물' 등을 불렀습니다.특히, 공연 중간 다니엘 리는 한국 가요 '상록수'를 독창해 이목을 끌기도 했습니다.강 수석대변인은 "두 나라의 우정과 연대를 기원하는 뜻깊은 무대"라고 설명했습니다.룰라 대통령 내외는 지난 2월 한국을 찾았을 때, 우리 측으로부터 받은 따뜻한 환대에 보답하고 싶었다는 뜻을 거듭 전하며, 먼 길을 찾아준 이 대통령 부부와 한국 대표단에 대한 환영과 감사의 마음을 다시 한번 전했다고 강 수석대변인이 전했습니다.(사진=연합뉴스)