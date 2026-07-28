북한, '전승절' 대대적 행사…주애와 공연 보던 김정은 '눈물'

▲ 김정은 북한 국무위원장이 지난 27일 평양에서 6·25전쟁 정전협정 체결 73주년(전승절)을 기념하는 행진의식에 참석했다고 조선중앙통신이 28일 보도했다.

북한이 이른바 '조국해방전쟁 승리의 날'(정전협정 체결일) 73주년에 맞춰 대대적인 행사를 열어 체제 결속을 다졌습니다.조선중앙통신은 오늘(28일) 김정은 국무위원장이 참석한 가운데 '조국해방전쟁시기 상징 종대들의 기념행진의식'이 전날 평양체육관 광장에서 진행됐다고 보도했습니다.오늘 행사에서는 김일성 주석의 사진을 앞세운 '친위중대 상징종대'를 선두로 '근위사단 상징종대', '내무성 상징종대', '혼성기계화 마차종대', '모터찌클(모터사이클)종대' 등이 6·25 전쟁 당시의 복식을 갖추고 광장을 행진했습니다.중앙통신은 행진하는 상징종대를 각각 소개하면서 전쟁 당시 이른바 '서울 해방작전', '대전 해방작전' 등을 거치며 '전설적 위훈'을 쌓았다고 주장했습니다.현대 북한군의 장비를 갖춘 인민군 육해공군 종대들도 행진에 참여했습니다.김 위원장은 손을 흔들어 행진에 참여한 장병들을 격려했습니다.행사 연설자로 나선 노광철 국방상은 "주권안전을 시시각각 위협하고 있는 세력들의 행위를 절대로 방관 시 하지 않을 것"이라며 "전쟁억제력의 책임적이며 보다 명백한 행사로써 우리의 헌법과 주권, 발전이익을 수호하고 지역의 평화와 안전을 수호할 것"이라고 말했습니다.중앙통신은 김 위원장이 오늘 평양에서 열린 '조국해방전쟁승리 73돌 기념공연'에도 참석했다고 전했습니다.북한 매체들이 보도한 현장 사진·영상을 보면 김 위원장은 부인 리설주 여사, 딸 주애와 함께 공연을 관람했습니다.김 위원장은 공연 내용에 감정이 복받친 듯, 눈물을 흘리는 듯한 장면이 조선중앙TV 카메라에 잡히기도 했습니다.오늘 공연에서는 '우리의 7.27', '7.27 행진곡' 등 북한의 승전을 주장하는 내용의 노래가 무대에 올랐다고 중앙통신은 전했습니다.김주애는 어제 조국해방전쟁참전열사묘, 대성산혁명열사릉 참배에 이어 이틀 연속으로 전승절 기념행사에 참석했습니다.김주애가 북한의 전승절 행사에 참여한 것은 올해가 처음입니다.이는 김정은 정권이 김주애를 미래세대의 상징이자 백두혈통 가계의 유력한 '계승자'로 주민들에게 인식시키려는 의도가 있어 보입니다.조선중앙TV는 공연장에서 김주애가 김 위원장과 친밀한 모습으로 귓속말을 주고받는 등의 '투샷'을 여러 차례 방송하는 등 김주애의 존재감을 부각했습니다.중앙통신은 오늘 공연 가운데 중국군의 참전을 기념하는 영상물과 '중국인민지원군전가' 등 중국 노래가 "관람자들에게 깊은 감명을 주었다"고 밝혔습니다.통일부 관계자는 올해 전승절 행사의 특징에 대해 "6월 북중 정상회담 이후 양국 관계가 전략적 관계로 발전하는 과정에서 북중 관계의 역사성과 중요성을 부각했다"며 "기념공연에서 중국인민군 관련 화면 편집물을 상영하고, 중국 노래를 공연하는 점 등을 보면 과거에 비해 북·중 친선을 강조하는 것으로 평가된다"고 말했습니다.오늘 노동당, 정부, 군 지휘관 등이 참전 노병들과 함께 행사의 주석단에 자리했습니다.또 북한에 주재하는 중국·러시아의 외교관들도 행사에 초청됐습니다.행사에는 조용원·주창일 당 비서, 노광철 국방상, 박정천 국방성 고문, 리영길 인민군 총참모장 등이 김 위원장을 수행했습니다.전승절 경축행사에 참가한 참전 노병과 전시공로자들은 인민문화궁전, 옥류관에서 진행된 '조국해방전쟁 승리 73돌 경축연회'에도 참석했습니다.박태성 내각총리 등 당·정부·군의 간부들이 연회에 참석해 노병들을 격려했다고 노동신문은 전했습니다.이 밖에도 이날 북한 곳곳에서 다양한 행사가 열려 '전승절'을 기념했습니다.평양을 비롯한 각지의 '열사능', '인민군열사추모탑', '열사묘' 등에 헌화 행렬이 이어졌습니다.조국해방전쟁 승리기념관에도 관람객의 발길이 이어졌고, 평안북도·황해남도·황해북도·함경북도·양강도 등에서는 참전 노병과 청소년 학생들의 상봉모임도 진행됐습니다.북한의 대표적 공연예술 단체인 '피바다가극단'과 '국립민족예술단' 등은 평양대극장·3대혁명전시관 앞에서 야외 노래 공연을 펼쳤습니다.중앙통신은 평양 만수대언덕의 김일성·김정일 동상에도 당, 정권, 무력기관, 사회단체 등의 명의로 꽃바구니가 진정됐다고 보도했습니다.(사진=조선중앙통신, 연합뉴스)