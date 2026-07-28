한국 정부 "메이지 유산 강제노동 역사 알려야"…일본 "성실히 응했다"

▲ 세계유산위원회에서 발언하는 김지희 주유네스코 대사

정부는 일본이 사도광산을 비롯한 메이지 시대 산업혁명 유산에서 과거 조선인 강제노동이 이뤄진 사실을 제대로 알려야 한다고 재차 강조했습니다.김지희 주유네스코 대사는 오늘(28일) 부산에서 열린 제48차 유네스코 세계유산위원회 회의에서 "우리는 일본이 위원회의 결정을 준수하고, 스스로 한 약속을 지킬 것을 촉구한다"고 말했습니다.그간 한국 정부는 일본 정부가 메이지 시대 산업혁명 시설을 세계유산으로 등재할 당시에 한 약속과 달리 조선인 강제노동 역사를 제대로 알리지 않고 있다고 지적하며 한일 양자 협의와 세계유산위를 통해 일본에 개선을 촉구해왔습니다.특히 이번 48차 세계유산위는 일본이 2년 전 세계유산으로 등재한 사도광산과 관련해 '전체 역사'를 반영하는 해석·전시 전략을 수립하라는 세계유산위의 권고를 이행하는 데 있어 일본 측의 일부 진전이 있었으나 충분하지 않다고 평가했으며 이런 내용을 담은 결정문을 지난 23일 채택했습니다.한국 정부는 '전체 역사'라는 표현에 대해 일제강점기 조선인이 일본에 의해 광산에서 강제로 노역한 역사를 포함하는 것으로 여기고 있습니다.김 대사는 세계유산위가 일본의 메이지 시대 산업혁명 시설을 2015년에 처음 등재할 때부터 각 시설의 전체 역사를 이해할 수 있는 해석 전략을 수립하라고 재차 권고한 사실을 거론한 뒤 "십 년이 지났는데도 그(권고의) 이행이 여전히 불충분하고 계속해서 우려를 일으킨다는 점이 매우 유감스럽다"라고 지적했습니다.김 대사는 "특히 도쿄 산업유산정보센터의 전시물은 1940년대에 자기 의사에 반해 데려와 가혹한 환경에서 강제로 일한 한국인과 다른 이들의 경험을 여전히 반영하지 못하고 있다"고 말했습니다.앞서 일본은 나가사키 하시마(일명 군함도) 탄광 등 23개 산업시설을 메이지 산업혁명 유산으로 등재하면서 전체 역사를 알리겠다고 약속했고, 이를 위해 도쿄에 산업유산정보센터를 설치했습니다.그러나 2020년에 개관한 산업유산정보센터의 전시물은 메이지 시대 산업화 역사를 긍정적으로 부각했을 뿐 강제노동 역사를 제대로 알리지 않거나 심지어 부정했다는 비판을 받았습니다.오늘 회의에서 일본은 세계유산위의 권고를 이미 이행하고 있다는 취지로 답변했습니다.가노 다케히로 주유네스코 일본 대사는 "일본은 (세계유산위의) 이전 결정들에 성실하게 응했으며, 계속해서 관련 당사국들과 진심 어린 대화에 참여하고 있다"며 "이 사안에 대한 일본의 입장에는 변화가 없으며, 일본은 세계유산위 밖에서 대화를 계속하겠다는 결의를 재확인한다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)