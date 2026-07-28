뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[자막뉴스] "대박 아니었어?" 225달러 찍더니 돌연 '반 토막'…공모가 밑으로 '곤두박질' 공포의 초대형 IPO

김태원 기자
작성 2026.07.28 16:19 조회수
PIP 닫기
사상 최대 규모의 상장으로 주목을 받은 스페이스X에 이어 SK하이닉스 미국주식예탁증서(ADR)마저 급락세를 이어가다 공모가 아래로 추락하는 굴욕을 당했습니다.

이처럼 올해 미국 증시 슈퍼루키들이 부진한 주가흐름을 보이면서 오픈AI 등 추후 예정된 초대형 기업공개(IPO)에도 영향을 미치는 것 아니냐는 관측이 나오고 있습니다.

어젯밤 뉴욕증시에서 SK하이닉스 ADR은 전장보다 7% 넘게 급락한 143.02달러로 거래를 마감했습니다.

상장 첫날인 지난 10일 시초가인 170달러는 물론 공모가인 149달러마저 밑도는 수준으로 주가가 내려온 것입니다.

단기간 반도체 관련주 급등에 따른 차익실현 압력이 거센 데다, 빅테크 기업들의 AI 인프라 출혈경쟁이 언제까지 이어질 수 있을지에 대한 의구심이 들면서 국내외 반도체 주식들은 극심한 변동성을 보이고 있습니다.

더군다나 어제 중국 과창판에 상장된 창신메모리테크놀로지(CXMT)가 8.66위안의 공모가 대비 460% 넘게 오른 상태로 거래를 마감하면서 중국 기업의 추격이 미국과 한국 등 주요국 반도체 기업 주가에 추가적인 부담을 준다는 분석도 나오고 있습니다.

또 최근 스페이스X 역시 고점 대비 주가가 반토막이 나면서 투자자 상당수가 손실권에 진입한 상황입니다.

스페이스X 주가는 상장 사흘째인 지난달 16일 장중 225.64달러로 정점을 찍은 뒤 하락세로 돌아섰고, 현재 주가는 공모가 135달러를 크게 밑도는 113달러 수준입니다.

이렇듯 미국 IPO 규모 역대 1위와 2위인 스페이스X와 SK하이닉스 ADR이 부진을 면치 못하자, 시장 일각에선 오픈AI와 앤트로픽 등 다른 기대주의 IPO 일정에 영향이 미칠 가능성이 거론되고 있습니다.

오픈AI는 내년 중, 앤트로픽은 이르면 올해 10월 중 상장을 목표로 관련 절차를 진행 중인데 AI 산업에 대한 투자 안정성에 대한 의구심이 시장에 퍼지며 이들이 원하는 만큼의 공모가를 산정하지 못하거나 청약 열기가 줄어들 수 있다는 우려가 나오고 있습니다.

(취재 : 김태원, 영상편집 : 최강산, 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌 인사이트
김태원 기자 사진
김태원 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지