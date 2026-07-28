"임용 1년도 안 됐는데…" 시보 경찰관이 '사기 가담' 직위해제

임용된 지 1년도 되지 않은 시보 경찰관이 게임 아이템 거래 사기에 가담한 정황이 포착돼 직위해제됐습니다.



전북경찰청 사이버범죄수사대는 사기 방조 혐의로 A 씨를 불구속 입건해 조사 중이라고 오늘(28일) 밝혔습니다.



A 씨는 경찰관으로 임용된 후인 올해 초 본인이 개설한 게임 아이템 거래 사이트 계정을 사기 범행 주범에게 빌려주고, 피해금을 다시 이체하는 등 사기에 가담한 혐의를 받고 있습니다.



이 사건으로 4명의 피해자가 960만 원 정도의 피해를 본 것으로 파악됐습니다.



A 씨는 경찰공무원으로 임용된 지 1년이 지나지 않은 시보 경찰관으로, 전북경찰청은 전날 A 씨에 대해 직위해제 결정을 내렸습니다.



경찰 관계자는 "향후 수사 결과에 따라 추가 징계를 결정할 방침"이라며 "수사 중인 사안이라 자세한 내용은 말하기 어렵다"고 말했습니다.



(사진=연합뉴스)