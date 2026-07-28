뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"임용 1년도 안 됐는데…" 시보 경찰관이 '사기 가담' 직위해제

작성 2026.07.28 14:04 조회수
"임용 1년도 안 됐는데…" 시보 경찰관이 '사기 가담' 직위해제
임용된 지 1년도 되지 않은 시보 경찰관이 게임 아이템 거래 사기에 가담한 정황이 포착돼 직위해제됐습니다.

전북경찰청 사이버범죄수사대는 사기 방조 혐의로 A 씨를 불구속 입건해 조사 중이라고 오늘(28일) 밝혔습니다.

A 씨는 경찰관으로 임용된 후인 올해 초 본인이 개설한 게임 아이템 거래 사이트 계정을 사기 범행 주범에게 빌려주고, 피해금을 다시 이체하는 등 사기에 가담한 혐의를 받고 있습니다.

이 사건으로 4명의 피해자가 960만 원 정도의 피해를 본 것으로 파악됐습니다.

A 씨는 경찰공무원으로 임용된 지 1년이 지나지 않은 시보 경찰관으로, 전북경찰청은 전날 A 씨에 대해 직위해제 결정을 내렸습니다.

경찰 관계자는 "향후 수사 결과에 따라 추가 징계를 결정할 방침"이라며 "수사 중인 사안이라 자세한 내용은 말하기 어렵다"고 말했습니다.

(사진=연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SBS 기자들의 생생한 특종이야기를 들려드립니다, 애프터 8 뉴스
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지