스페이스X 이어 하닉 ADR도 공모가 아래로…미국 증시 수퍼루키 잇단 굴욕

▲ SK하이닉스

사상 최대급 상장으로 주목받은 스페이스X에 이어 SK하이닉스 미국주식예탁증서(ADR)마저 급락세를 보이다 공모가 아래로 추락하는 굴욕을 당했습니다.이처럼 올해 미국 증시 슈퍼루키들이 부진한 주가흐름을 보이면서 오픈AI 등 추후 예정된 초대형 기업공개(IPO) 이벤트들에까지 영향이 미치는 것 아니냐는 관측이 나옵니다.오늘(28일) 금융투자업계에 따르면 간밤 뉴욕증시에서 SK하이닉스 ADR은 전장보다 7.47% 급락한 143.02달러로 거래를 마감했습니다.상장 첫날인 지난 10일 시초가(170달러)는 물론 공모가(149달러) 마저 밑도는 수준으로 주가가 내려온 것입니다.이달 14일 기록한 장중 최고가(194.80달러) 대비로는 26.58% 내렸습니다.주된 배경으로는 좀처럼 잦아들지 않는 글로벌 반도체 조정 흐름이 거론됩니다.미국 필라델피아 반도체지수는 지난달 하순 이후 현재까지 20% 넘게 하락했지만, 연초 대비로는 여전히 63.13%의 수익률을 유지 중입니다.이처럼 단기간 급등에 따른 차익 실현 압력이 거센 상황에서 빅테크의 인공지능(AI) 인프라 출혈 경쟁이 지속될 수 있을지에 대한 의구심이 고개를 들면서 변동성이 지속되는 모습입니다.특히, 최근에는 중국의 '반도체 굴기'에 대한 경계감까지 가세해 미국과 한국 등 주요국 반도체 기업 주가에 추가적인 부담을 주는 모양새입니다.전날 중국 과창판(커촹반·상하이증권거래소 과학기술주 전용 시장)에 상장된 창신메모리테크놀로지(CXMT)는 공모가(8.66위안) 대비 465.82% 오른 49.0위안에 거래를 마감했습니다.중국 반도체 산업 자립의 '첨병'으로 평가되는 CXMT가 이처럼 화려한 데뷔에 성공한데 이어, 간밤에는 중국 국영기업이 반도체 제조용 심자외선(DUV) 노광장비 양산을 시작했다는 외신 보도가 잇따랐습니다.해당 장비는 미국과 한국 등이 사용하는 최첨단 극자외선(EUV) 노광장비보다 여러 세대 뒤진 것이지만, 반도체 제조의 최대 기술장벽으로 평가되는 노광 공정 국산화에 성과를 냈다는 점에서 관련 산업 전반에 불안감이 확산했습니다.이에 더해 간밤 뉴욕증시에서 엔비디아(-4.99%)의 순환금융 논란과 관련한 공급 과잉 우려까지 재부각된 것도 SK하이닉스 ADR을 비롯한 미국 반도체 업종 전반의 주가를 끌어내린 원인이 됐습니다.서상영 미래에셋증권 상무는 "엔비디아와 SK그룹 간에 체결된 5천억 달러 규모의 AI 인프라 및 메모리 협력 과정에서 엔비디아가 자금 지원과 대출 보증을 통해 수요를 인위적으로 창출한다는 순환 거래 논란이 재점화했다"면서 "향후 AI 사업의 실질적 수익화가 지연될 경우 메모리 밸류체인 전반에 과잉 투자 리스크가 전이될 수 있다는 경계감이 시장에 유입된 것"이라고 말했습니다.이에 앞서 스페이스X 역시 고점 대비 주가가 반토막이 나면서 투자자 상당수가 손실권에 진입한 상황입니다.스페이스X 주가는 상장 사흘째인 지난달 16일 장중 225.64달러로 정점을 찍은 뒤 하락세로 돌아섰고, 현 주가는 공모가(135달러)를 크게 밑도는 113.50달러를 나타내고 있습니다.당분간 적자가 예상되는 상황에서도 미래 수익성에 대한 기대감에 힘입어 IPO로 850억 달러(약 125조 원)가 넘는 자금을 조달했지만, 밸류에이션 부담이 큰 가운데 8월 초 보호예수 물량이 대거 출회될 것이란 우려, 막대한 AI 관련 자본 지출 등이 주가를 끌어내렸습니다.중국 국유기업 중국항천과기집단(CASC)이 이달 10일 창정(長征)-10B 운반로켓 1단 추진체의 해상 회수에 성공한 것 등도 급락의 배경으로 꼽힙니다.그간 미국이 독점하고 있던 재사용 로켓 시장에 중국이 도전장을 던진 것이어서입니다.미국 IPO 규모 역대 1위와 2위인 스페이스X와 SK하이닉스 ADR이 부진을 면치 못하자, 시장 일각에선 오픈AI와 앤트로픽 등 다른 기대주의 IPO 일정에 영향이 미칠 가능성이 거론되는 모양새입니다.오픈AI와 함께 'AI 양강' 주자로 평가되는 앤트로픽은 이르면 10월 중 상장을 목표로 관련 절차를 진행 중입니다.최근에는 모건스탠리, 골드만삭스, JP모건체이스 등의 주선으로 투자자들과 사전 면담을 진행하기도 했습니다.업계에선 앤트로픽 상장 시 기업 가치가 1조 달러를 넘어설 것으로 예상 중입니다.오픈AI 역시 올해 혹은 내년 상장이 예상되며, 지난달 초 미국 증권거래위원회(SEC)에 IPO 비공개 신청서를 제출했습니다.