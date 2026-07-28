[현장영상] 버스 출발하자 '쿵' 넘어지고 '비명'…'수상한 승객'의 정체

최근 청주의 시내버스에서 출발 직후 승객이 넘어져 버스 기사가 치료비를 물어주는 사고가 잇따라 발생했습니다. 그런데 CCTV를 확인해 보니, 넘어진 승객은 모두 같은 사람이었는데요.



해당 남성은 버스가 출발하자마자 일부러 휘청이며 넘어진 뒤 기사에게 치료비 명목의 현금을 요구했습니다. 현재까지 확인된 피해는 지역 운수회사 3곳에서만 6차례입니다.



드러나지 않은 피해는 더 클 것으로 보고 있습니다. 그는 어떻게 수차례 같은 수법으로 현금을 받아낼 수 있었을까요.



(취재 : 김희정, 구성 : 양현이, 영상편집 : 서병욱, 디자인 : 양혜민, 제작 : 모닝와이드 3부)