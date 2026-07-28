"일부 공기청정기 호환필터 성능 '미달'…유해 물질 검출도"

▲ 공기청정기 내 초미세먼지 집진부

정품보다 저렴해 수요가 늘고 있는 공기청정기 호환필터 가운데 상당수가 유해가스 제거 성능이 기준에 미달한다는 조사 결과가 나왔습니다.일부 제품에서는 사용이 금지된 유해 물질까지 검출돼 판매 중단과 교환·환불 등의 권고 조치도 나왔습니다.한국소비자원은 시중에서 판매되는 공기청정기 호환필터 20개 제품을 대상으로 품질과 안전성을 시험한 결과 유해가스 제거효율과 미세먼지 제거성능에서 제품 간 차이가 컸다고 오늘(28일) 밝혔습니다.호환필터는 공기청정기 제조사의 정품필터와 형태와 기능은 비슷하지만, 가격은 정품의 30∼56% 수준입니다.소비자원이 호환필터를 LG전자·삼성전자·위닉스·샤오미의 최신제품에 장착해 시험한 결과 유해가스 제거효율은 20개 제품 가운데 4개 제품만 관련 기준을 충족했습니다.한국공기청정협회 단체표준상 폼알데하이드와 암모니아, 아세트알데하이드, 초산, 톨루엔 등 5개 유해가스의 개별 제거율은 각각 40% 이상, 평균 제거율은 70% 이상이어야 하지만 나머지 16개 제품의 평균 제거효율은 20~63%에 그쳤습니다.정품필터의 평균 제거효율은 81∼100% 수준이었습니다.유해가스 제거율 기준을 충족한 제품은 대명테크의 '대명필터', 마중물의 '메이저필터', 바른필터의 '바른필터', 위드유의 '베스트필터' 등 4개였습니다.미세먼지 제거성능도 제품별 편차가 컸습니다.시험 대상 가운데 8개 제품은 공기청정기에 표시된 성능의 90% 이상을 기록해 기준을 충족했지만, 나머지 12개 제품은 표시 값의 68∼89% 수준에 머물렀습니다.특히 이번 시험평가에서는 샤오미 공기청정기용 호환필터 2개 제품의 탈취필터에서 함유가 금지된 메틸이소티아졸리논(MIT)이 검출됐습니다.MIT는 항균·보존 처리에 사용되는 물질로 흡입이나 피부 흡수 시 위해를 일으킬 수 있습니다.해당 제품은 아이텍의 'TSI 그레이 프리미엄'과 세진아쿠아의 '세진 그레이필터'로 두 제품 모두 중국에서 제조됐습니다.판매수량은 각 433개, 192갭니다.소비자원은 두 업체에 판매 중단과 기존 판매 제품의 회수, 무상 교환 또는 환불을 권고했으며 업체들은 이를 수용했습니다.소비자원은 또 유해가스와 미세먼지 제거성능이 미흡한 16개 업체에는 품질 개선을 권고했으며, 이 가운데 13개 업체는 재질 변경과 생산공정 개선 등을 추진하겠다는 계획을 밝혔습니다.소비자원은 "호환필터를 구매할 때는 사용 중인 공기청정기와의 호환 여부는 물론 유해가스·미세먼지 제거성능, 필터 교체주기, 가격 등을 종합적으로 고려해 선택해야 한다"고 당부했습니다.(사진=한국기계연구원 제공, 연합뉴스)