[날씨] 영남 체감 38도까지…무더위 길어진다

밤낮을 가리지 않는 더위에 곳에서 온열 질환 발생 소식도 잦은 요즘입니다.



오늘(28일)도 낮에는 펄펄 끓는 무더위가 기승이겠습니다.



서울의 체감 온도 35도까지 오르겠고요.



폭염 중대 경보가 내려져 있는 영남 지역은 체감 온도 38도까지 오르는 등 사람 체온을 넘어서겠습니다.



북태평양 고기압에 이어 오늘은 티베트 고기압까지 한반도를 이중 고기압이 덮으면서 당분간 폭염은 장기화될 전망입니다.



더위가 길게 이어지면서 지치기 쉽습니다.



수분을 자주 섭취하시는 등 건강 관리에 신경 써주셔야겠습니다.



오늘 강원과 충북 북부, 그리고 경북 중북부 지역에서는 요란한 소나기가 쏟아질 때 있겠는데요.



강수량은 적게는 5에서 많게는 20mm가 예상됩니다.



낮에는 곳곳에서 볕이 강하게 내리쬐겠습니다.



자외선 차단 신경 써주셔야겠습니다.



당분간 별다른 비 예보가 들어 있지 않고요.



더위가 길게 이어지겠습니다.



(안수진 기상캐스터)