보완수사권 폐지 놓고 충돌…"복수심" vs "정치검찰 결탁"

<앵커>



민주당이 이번 주 안으로 보완수사권 폐지를 담은 형사소송법 개정을 완료하겠다고 공언한 가운데, 여야 사이의 긴장감이 갈수록 커지고 있습니다. 국민의힘이 "검찰에 대한 복수심"이라고 비판하자 민주당은 "국민의힘이 정치검찰과 결탁한 증거"라고 맞받았습니다.



고정현 기자가 보도합니다.



<기자>



국민의힘은 정성호 법무장관이 사퇴 의사를 내비친 점을 파고들었습니다.



민주당이 추진 중인 형사소송법 개정안이 좋은 것이라면 왜 정 장관이 사퇴하겠다고 나서겠냐는 겁니다.



[정점식/국민의힘 원내대표 : 보완수사권 폐지 이후 '범죄 대란'의 책임을 지게 되는 것이 두려워서 아니겠습니까.]



정점식 원내대표는 민주당 법안대로 형사소송법이 개정되면 '범죄 대란'이 현실화할 것이라고 목소리를 높였습니다.



그러면서 민주당의 검찰에 대한 복수심과 전당대회 욕심 때문에 국민들이 졸속 법안의 실험 대상이 됐다고 비판 수위를 올렸습니다.



이런 국민의힘을 두고 민주당은 국민의힘이 정치 검찰과 결탁한 증거라고 맞불을 놨습니다.



국민의힘이 수사권과 기소권을 독점하며 권력을 오남용 한 정치 검찰 편을 들며, 정쟁 도구로 삼고 있다는 겁니다.



[한병도/민주당 원내대표 : 역사적 과제인 검찰 개혁의 본질을 흐리고 국민의 눈과 귀를 막으려는 무책임하고 저급한 정쟁을 중단하십시오.]



한병도 원내대표는 형사소송법 개정과 관련해 사회적 약자와 피해자를 더욱 두텁게 보호하고 국가 수사 총량을 유지할 수 있도록 한 치 빈틈도 없이 대안을 마련하겠다고 강조했습니다.



그러면서 국민 눈높이에 맞게 고강도 검경 개혁을 병행해 추진하겠다고 덧붙였습니다.



민주당이 보완수사권 폐지를 담은 형사소송법 개정안을 모레 국회 본회의에서 통과시키겠다고 공언한 가운데, 국민의힘이 국회 상임위 등에서 반발할 걸로 예상돼 여야 충돌은 불가피해 보입니다.



(영상취재 : 오영춘·이승환, 영상편집 : 남 일)