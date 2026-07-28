뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

종합특검, 김용현 구치소 방문조사…'노상원 수첩' 집중 추궁

김덕현 기자
작성 2026.07.28 10:35 조회수
종합특검, 김용현 구치소 방문조사…'노상원 수첩' 집중 추궁
▲ 권창영 2차 종합특검팀 김치헌 특검보가 28일 서울 송파구 동부구치소에서 '노상원 수첩'에 적힌 계엄 실행 계획과 관련해 김용현 전 국방부 장관을 내란목적살인 예비음모 피의자 접견 조사하기 위해 구치소로 들어서고 있다.

3대 특검(내란·김건희·순직해병) 이후 남은 사건을 수사하는 권창영 2차 종합특별검사팀이 이른바 '노상원 수첩'과 관련해 김용현 전 국방부 장관에 대한 방문조사에 나섰습니다.

특검팀은 오늘(28일) 오전 9시쯤부터 서울 동부구치소에 수용된 김 전 장관을 내란목적살인 예비음모 피의자 신분으로 조사하고 있습니다.

김 전 장관은 12·3 비상계엄을 기획·준비하는 과정에서 노상원 전 국군 정보사령관과 함께 주요 정치인들이 포함된 반대 세력을 '수거'해 살해하려는 음모를 꾸민 혐의를 받습니다.

노 전 사령관은 수첩에 'A급' 수거 대상으로 이재명 대통령과 문재인 전 대통령, 김명수 전 대법원장, 권순일 전 대법관 등의 이름을 적었습니다.

또, 이들에 대한 처리 방안이라며 '연평도에 수집소 설치', '안보의식 고취 차원에서 연평도로 이동'이라고도 썼습니다.

특검팀은 김 전 장관을 상대로 노 전 사령관의 수첩에 적힌 내용들이 단순한 구상을 넘어 실제 계획·준비를 지시하거나 보고받았는지 추궁할 계획입니다.

특검팀은 지난 19일 김 전 장관을 소환해 조사하려고 했지만, 김 전 장관 측이 응하지 않아 무산됐습니다.

앞서 조은석 내란특검팀도 이 수첩을 내란 계획의 핵심 증거로 보고 진상 규명을 시도했는데, 노 전 사령관이 침묵을 지키면서 구체적인 작성 경위는 밝히지 못했습니다.

노상원 전 사령관은 특검 조사와 법정에서 관련 진술을 거부하거나, "단순 아이디어 메모를 기재한 것에 불과하다"는 입장을 이어왔습니다.

사건을 넘겨받은 종합특검팀은 현장 검증을 통해 해병대 연평부대 내 수용시설을 '수집소'로 특정했지만, 노 전 사령관이 협조하지 않으면서 혐의 입증에 여전히 어려움을 겪는 것으로 전해졌습니다.

(사진=연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SBS 기자들의 생생한 특종이야기를 들려드립니다, 애프터 8 뉴스
김덕현 기자 사진
김덕현 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지