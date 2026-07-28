국민의힘 원대회의서 '권영진 징계' 화두…조은희 · 유영하 의견 충돌

▲ 국민의힘 권영진 의원

국민의힘 원내대책회의에 참석한 의원들이 '권영진 의원 징계 문제'를 두고 서로 입장이 갈렸습니다.이번 원내대책회의는 국회 후반기 상임위 간사를 맡게 된 의원들이 처음으로 참석한 자리였습니다.문화체육관광위원회 간사인 조은희 의원이 먼저 권 의원 징계 문제를 꺼냈습니다.조 의원은 "권영진 의원이 원내대표실에서 보인 언행은 분명 잘못이었다"면서도 "권 의원 역시 자신의 잘못을 인정하고, 동료 의원들과 당원, 국민들께 진심으로 사과했다"고 말했습니다.이어 "징계가 목적이 되어서는 안 된다"며 "잘못했으니까 아무리 사과해도 너를 쫓아내겠다, 스스로 나가라, 안 그러면 제명하겠다, 이것이 우리 당의 본 뜻은 아니라고 생각한다"고 주장했습니다.정보위원회 간사인 유영하 의원은 이후 조 의원의 주장에 반박했습니다.유 의원은 "인내할 수 있는 인계점이 있는 것"이라며 "폭력이 용인되고 그것이 유야무야되면 앞으로 똑같은 일이 반복될 것"이라고 지적했습니다.그러면서 "자기 소속 정당의 원내대표에게 폭력을 행사한 것을 그냥 관용으로 두어서는 안 된다"며 "둥지가 깨지면 그 안에 알이 다 깨지는 법"이라고 덧붙였습니다.정 원내대표는 원내대책회의에서 권 의원 징계 문제에 대한 두 의원의 공개 발언이 이어지자 회의와 상관이 없는 주제로 발언하지 말라며 주의를 줬습니다.정 원내대표는 당헌·당규를 직접 소개하며 "국회 활동에 관한 당의 주요 대책을 협의하기 위해서 원내대책회의를 둔다고 규정하고 있다"며 "앞으로 원내대책회의가 당헌에 따라 운영될 수 있도록 해주시기를 당부 드린다"고 말했습니다.이어 "정치인들이 정치적 견해를 얼마든지 표출할 수는 있다"며 "그것은 SNS 활동을 통해서라든지 기자회견을 통해서 얼마든지 할 수 있다"고 지적했습니다.국민의힘 중앙윤리위원회는 어제(27일) 권 의원에 대한 징계 절차를 개시한다고 발표한 바 있습니다.권 의원은 지난 23일, 국민의힘 원내대표실에서 국회 상임위 배정에 관해 항의하는 과정에서 정 원내대표의 멱살을 잡는 등 폭력을 행사한 것으로 알려졌습니다.당 사자인 정 원내대표는 권 의원의 사과를 받았고, 선처를 바란다는 입장입니다.(사진=연합뉴스)