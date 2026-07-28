[자막뉴스] "AI 지각생이라더니" 조용히 칼 갈았다…엔비디아 제치고 '7260조 원' 대반전

애플이 엔비디아를 제치고 글로벌 시가총액 1위를 15개월 만에 되찾았습니다.



현지시간 27일 나스닥에 상장된 애플의 주가는 전날보다 1.17% 오른 336.91달러로 정규장을 마감했습니다.



이로써 애플 시가총액은 4조 9480억 달러, 한화 약 7260조 원으로 상승해 시가총액 1위 타이틀을 탈환했습니다.



반면 지난해 6월부터 줄곧 1위 자리를 지켜왔던 엔비디아의 주가는 이날 약 5% 하락해 196.51달러로 장을 끝마치며, 시총 4조 7560억 달러로 내려앉았습니다.



전문가들은 이러한 애플의 약진을 두고 인공지능 반도체와 데이터센터에 막대한 자금을 쏟아붓는 경쟁사들과 달리 투자 부담을 최소화한 전략이 오히려 시장의 재평가를 받았다는 분석을 내놨습니다.



자체 인프라를 구축하기보다 외부 AI 모델과 기존 기기 생태계를 활용하는 전략이 유효했다는 평가입니다.



어제 엔비디아가 오픈AI의 초대형 데이터센터 임차를 위해 최대 2500억 달러 규모의 지급 보증을 제공하는 방안을 논의 중이라는 외신 보도가 나오는 등, 최근 빅테크 경쟁사들이 AI에 대한 과도한 투자로 시장의 조정을 받은 사이 애플은 이달 들어서만 주가가 19% 이상 상승했습니다.



앞서 애플은 지난해 4월 도널드 트럼프 미국 대통령이 예고한 '해방의 날' 상호관세의 영향을 직접적으로 받을 것이라는 우려와 AI 도입이 느리다는 지적이 나오면서 1위 자리를 마이크로소프트(MS)에 내줬는데, 15개월 만에 다시 1위를 되찾았습니다.



월가에서는 애플이 AI 시대의 새로운 '방어주'로 자리매김하고 있다는 평가가 나옵니다.



미국의 유명 컨설팅업체 퓨처럼그룹의 대니얼 뉴먼 최고경영자는 "사람들은 AI 관련 주식은 변동성이 크다고 보고 애플은 마치 지수를 보유하는 것과 비슷하게 생각한다"며 "애플은 일종의 '안전자산'으로 여겨진다는 것"이라고 설명했습니다.



(취재: 김지욱, 영상편집: 장유진, 디자인: 이정주, 제작: 디지털뉴스부)