"퇴근 후 한잔했을 뿐인데"…3040 여성들에게 퍼진 위험 [스프]

⚡ 스프 핵심요약



최근 10년간 한국 남성의 고위험 음주율은 전 연령대에서 감소했으나, 30대 이상 여성은 오히려 일률적으로 증가했습니다.



여성의 사회 활동 확대, 혼술 및 가정 내 음주 증가 등 문화적 변화와 함께 우울·흡연·만성질환 등 다른 건강 위험 요소와의 결합이 원인으로 지목됩니다.



전문가들은 개인의 실천에만 기대는 절주 홍보를 넘어, 1차 의료 기관 중심의 통합 상담 및 주세·마케팅 규제 등 공중보건 차원의 종합 정책이 시급하다고 제언합니다.

1. 남성은 감소, 30대 이상 여성은 증가…엇갈린 음주 지표

2. 흡연·만성질환·소득 계층별로 본 위험 요인

3. "한 잔도 안전하지 않다"…여성 건강에 더 치명적인 알코올

4. 개인 절주 넘어선 '정책 패키지' 도입 필요

Deep Dive Q&A

최근 10년, 한국 남성의 고위험 음주율은 전 연령대에서 줄었습니다. 그런데 여성은 30대 이상 모든 연령대에서 오히려 늘었습니다. 질병관리청이 성인 약 23만 명을 대상으로 실시한 '지역사회건강조사' 결과입니다.여기서 '고위험 음주'란 한 번의 술자리에서 남성은 소주 7잔(또는 맥주 5캔), 여성은 5잔(또는 맥주 3캔) 이상을 주 2회 이상 마시는 경우를 뜻합니다.2016년과 비교하면 남성 20대는 17.8%에서 10.4%로, 30대는 25.5%에서 16.3%로 크게 떨어졌습니다. 반면 여성 30대는 6.8%에서 8.1%로, 40대는 5.8%에서 7.6%로 올랐습니다. 50대·60대 여성도 상승세를 보였으며, 70대 이상 역시 일부 자료에서 소폭 상승한 것으로 나타났습니다. 20대 여성만 유일하게 9.2%에서 7.5%로 줄었을 뿐입니다.여성의 사회·경제 활동 확대와 외식 및 모임 기회 증가, 혼술과 가정 내 음주 등 음주 방식의 다양화, 여성 음주에 대한 사회적 인식 변화 등이 복합적으로 영향을 미쳤을 가능성이 있습니다. 전문가들은 특히 코로나19 팬데믹 이후 정착된 가정 내 음주 문화가 30대 이상 여성의 일상적 고위험 음주를 유발하는 주요 계기가 된 것으로 분석합니다.여기서 끝이 아닙니다. 고위험 음주는 다른 건강 지표와도 밀접하게 맞물려 있었습니다.질병관리청 분석에 따르면 흡연자의 고위험 음주 가능성은 비흡연자의 2.55배였습니다. 고혈압·당뇨병 같은 만성질환 진단 경험자는 1.32배, 우울 증상이 있는 경우는 1.24배 높았습니다.계층 및 직업별 양상도 두드러져서 월간음주율과 월간폭음률은 대졸 이상에서 가장 높았지만, 고위험 음주율은 고졸 집단에서 가장 높았습니다. 직업별로는 월간음주율과 월간폭음률은 사무직에서 가장 높았으나, 고위험 음주율은 기능·단순노무직에서 가장 높게 나타났습니다. 소득별로는 월가구소득 1천만 원 이상 집단이 월간음주율, 월간폭음률, 고위험 음주율 모두에서 가장 높았습니다.지역별 차이도 컸습니다. 고위험 음주율이 가장 높은 곳은 강원(15.7%), 충북(14.4%), 울산(13.3%) 순이었습니다. 특히 고위험 음주율 상위 10개 지역의 만성질환 진단율은 31.6%로, 하위 10개 지역(21.7%)보다 10%포인트 가까이 높았습니다.한국의 폭음 수준은 국제적으로도 매우 높은 편입니다. 경제협력개발기구(OECD) 27개 회원국 통계 가운데 한국의 월간 폭음률은 다섯 번째로 높았습니다. OECD 주요국 평균 폭음률을 크게 상회하는 수치로, 여전히 관대한 음주 문화가 주된 요인으로 꼽힙니다.세계보건기구(WHO)는 "어떠한 수준의 알코올 섭취도 건강에 안전하지 않다"는 엄격한 입장을 유지하고 있습니다. 특히 여성에게는 유방암 위험이 직결됩니다. 미국 국립암연구소(NCI)는 여성의 경우 하루 1잔의 음주만으로도 유방암 발생 위험이 높아진다고 경고합니다. 여성은 남성에 비해 체수분량이 적고 지방 비율이 높아, 같은 양을 마셔도 체성분과 대사 차이로 인해 혈중알코올농도가 더 높게 올라가기 때문입니다.결국 30대 이상 여성의 고위험 음주 증가는 단순한 라이프스타일 변화가 아닌, 장기적인 암·만성질환 위험의 증가로 직결되는 공중보건의 위기입니다.WHO와 OECD는 주세 및 가격 정책, 판매 시간·장소 제한, 미디어 광고 및 마케팅 규제, 1차 의료 기관에서의 선별·상담 조기 개입을 하나로 묶은 '통합 정책 패키지'를 강력히 권고합니다.한국은 과거 기준 1차 의료 현장에서 알코올 선별·단기 개입 지침이 제대로 구축되지 않은 소수 국가 중 하나였습니다. 공중보건 가이드라인 개선이 시급히 요구되는 대목입니다.이제는 산부인과, 유방검진, 국가건강검진 등 여성의 주요 의료 접점에서 음주 관련 문항을 실질화하고, 흡연·우울·음주를 묶은 통합 개입 시스템을 도입해야 합니다. 회식 문화 비판을 넘어, 중년 여성의 일상화된 고위험 음주를 별도의 독립된 공중보건 의제로 다뤄야 할 때입니다.A. 여성의 사회·경제적 진출 확대로 인한 음주 기회 증가, 1인 가구 증가에 따른 '혼술' 및 '가정 내 음주'의 일상화, 그리고 여성 음주에 대한 사회적 시선의 완화 등이 복합적으로 작용한 결과입니다. 또한 30~40대 여성들이 겪는 육아 및 직장 스트레스 완화 수단으로 알코올 소비가 늘어난 점도 원인으로 분석됩니다.A. 생물학적으로 여성은 남성에 비해 체수분량이 적고 체지방률이 높아 알코올 분해 효율이 떨어집니다. 이 때문에 동일한 양의 알코올을 섭취하더라도 혈중알코올농도가 더 높게 올라가며, 간 손상이나 심뇌혈관 질환, 특히 미국 국립암연구소(NCI) 연구 기준 하루 1잔만으로도 위험도가 커지는 유방암 발생 위험에 훨씬 더 취약합니다.A. WHO와 OECD는 '정책 패키지'를 권고합니다. 주류 가격 및 주세 인상, 야간 시간대 및 특정 장소에서의 주류 판매 제한, TV 및 미디어 내 음주 장면과 마케팅 규제, 그리고 동네 병원(1차 의료) 건강검진 시 음주 문제를 선별하여 상담해 주는 조기 개입 제도를 체계적으로 시행하고 있습니다.