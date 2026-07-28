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'투표지 부족' 송파구 선관위 직원 2명 직무유기 입건…피의자 소환

전연남 기자
작성 2026.07.28 10:03 조회수
'투표지 부족' 송파구 선관위 직원 2명 직무유기 입건…피의자 소환
▲ 23일 압수수색을 마친 합동수사본부 관계자들이 과천 중앙선거관리위원회에서 나오고 있다.

투표용지 부족 진상 규명에 나선 검경 합동수사본부 (본부장 김태훈 서울중앙지검 3차장검사)가 송파구 선거관리위원회 직원 두 명을 직무유기 혐의로 입건해 소환했습니다.

합수본은 오늘(28일) 송파구 선관위 선거담당관 A 씨 및 선거 1계장 B 씨를 직무유기 혐의 피의자 신분으로 불러 조사합니다.

A 씨 등은 6·3 지방선거 당시 특정 투표소에서 투표용지 부족 사태가 발생할 수 있다는 것을 예상할 수 있는 사전 상황이 있었음에도 이를 막기 위한 조치를 하지 않은 혐의를 받습니다.

일선 투표소로부터 추가 투표용지가 필요하다는 요청을 받았음에도 이를 묵살하고 즉시 대응하지 않은 혐의도 있습니다.

이들은 합수본이 출범 후 수사 과정에서 혐의를 새로 포착하고 입건한 피의자들입니다.

앞서 합수본은 고발된 선관위 관계자들을 피의자 신분으로 조사한 바 있지만, 직접 입건한 피의자 조사는 이번이 처음입니다.

합수본은 송파구 선거관리위원회 산하 투표소에서 하나의 투표지 일련번호가 두 장의 투표지에 중복으로 기재된 정황도 포착하고 수사 중입니다.

노태악 전 선관위원장 등의 '외유성 출장 의혹'과 관련한 중앙선관위 관계자 2명의 참고인 조사도 오늘 예정돼있습니다.

'투표율 등 통계 조작 사태'와 관련한 중앙선관위 서버 압수수색도 계속 진행 중입니다.

(사진=연합뉴스)
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