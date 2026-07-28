록커 김종서, 원키로 22곡 내지른다…2026 전국투어 콘서트 하반기 개막

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리빙 레전드 록커 김종서가 2026 전국투어 콘서트 <모두의 김종서> 하반기 일정에 돌입한다. 상반기 공연은 전석 매진을 기록한 바 있다.하반기 투어는 8월 1일 대구를 시작으로 8월 9일 인천 제물포, 8월 29일 광주, 9월 6일 원주로 이어진다. 이후 연말까지 전국 주요 도시에서 공연이 이어질 예정이다.이번 투어의 핵심은 두 가지다. 먼저 김종서는 데뷔 당시 원곡 키(Original Key)를 그대로 유지한 채 20곡 이상을 라이브로 소화한다. 무대에서는 '대답 없는 너', '겨울비', '아름다운 구속' 등 대표곡이 원키로 불린다.또 한 가지 특징은 이번 투어의 총연출은 가수 김장훈이 맡았다는 점. 김종서의 가창력에 김장훈의 무대 연출이 더해진 공연이라는 점이 이번 투어의 특징으로 꼽힌다.소속사 관계자는 "원키 라이브와 김장훈의 연출이 만나 완성된 공연"이라고 전했다.2026 김종서 전국투어 <모두의 김종서> 하반기 티켓은 티켓링크와 인터파크 Nol 티켓에서 예매할 수 있다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)