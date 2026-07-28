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록커 김종서, 원키로 22곡 내지른다…2026 전국투어 콘서트 하반기 개막

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작성 2026.07.28 09:42 조회수
김종서 (사진=게티이미지코리아)

리빙 레전드 록커 김종서가 2026 전국투어 콘서트 <모두의 김종서> 하반기 일정에 돌입한다. 상반기 공연은 전석 매진을 기록한 바 있다.

하반기 투어는 8월 1일 대구를 시작으로 8월 9일 인천 제물포, 8월 29일 광주, 9월 6일 원주로 이어진다. 이후 연말까지 전국 주요 도시에서 공연이 이어질 예정이다.

이번 투어의 핵심은 두 가지다. 먼저 김종서는 데뷔 당시 원곡 키(Original Key)를 그대로 유지한 채 20곡 이상을 라이브로 소화한다. 무대에서는 '대답 없는 너', '겨울비', '아름다운 구속' 등 대표곡이 원키로 불린다.

또 한 가지 특징은 이번 투어의 총연출은 가수 김장훈이 맡았다는 점. 김종서의 가창력에 김장훈의 무대 연출이 더해진 공연이라는 점이 이번 투어의 특징으로 꼽힌다.
김종서 (사진=게티이미지코리아)


소속사 관계자는 "원키 라이브와 김장훈의 연출이 만나 완성된 공연"이라고 전했다.

2026 김종서 전국투어 <모두의 김종서> 하반기 티켓은 티켓링크와 인터파크 Nol 티켓에서 예매할 수 있다.

 

(SBS연예뉴스 강경윤 기자)
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