윤경호 "'김부장' 액션 좋아해주셔서 감사…시즌2 가면 피지컬 더 준비"

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배우 윤경호가 '김부장' 속 캐릭터 박진철의 비하인드와 함께 시즌 2에 대한 솔직한 기대감을 내비쳤다.27일 서울 강남구 청담동의 한 카페에서 진행된 SBS 금토드라마 '김부장'(극본 남대중, 연출 이승영 이소은) 종영 기념 언론인터뷰에서 윤경호는 캐릭터 박진철을 구축하기 위해 기울였던 노력을 소개했다.윤경호는 극 중 겉으로는 평범한 아저씨 같이 보이지만 알고보면 '전장의 신'이라 불리는 특수요원 출신으로, 위기 순간에 분출되는 괴력의 액션과 특유의 입담을 조화롭게 그려내며 '윤경호표 박진철'을 입체적으로 완성해 냈다는 호평을 끌어냈다.그는 "박진철의 초반 모습은 동네 안경 쓴 아저씨 이미지여서 외모만으로는 강인함이 보이지 않았을 것"이라며 "시청자들의 기대치가 낮은 상태에서 액션의 타격감으로 반가움을 드리고 싶었다. 액션 할 때 너무 돌변하면 낯설 수 있어 박진철 특유의 수다스러움과 여유를 가져가려 했다"고 설명했다.특히 극 중 화제가 된 애드리브에 대해서도 밝혔다. 윤경호는 "박진철이 외치는 '락앤롤'은 전부 현장 애드리브였다. 3회에서 혼자 박수치는 장면도 그룹 퀸의 '위 윌 락 유(We Will Rock You)'를 떠올리며 한 것이었는데, 반응이 좋아 계속 밀고 나갔다"고 비하인드를 전했다.원작 웹툰 팬들의 기대에 대한 부담감도 솔직하게 털어놨다. "처음 역할을 제안받았을 때 원작 속 '전장의 신' 같은 박진철을 내가 물리적으로 구현할 수 있을지 겁이 났다"는 그는 "하지만 이승영 감독님이 '윤경호만의 장점을 쓰고 싶다'며 확신을 주셨고, 내 안의 장점과 액션을 결합해 나만의 박진철을 완성해 나갔다"고 밝혔다.시즌 2에 대한 욕심도 숨기지 않았다. 윤경호는 "너무 큰 사랑을 받았기에 시즌 2로 갈 수만 있다면 더 많은 것을 보여드리고 싶다"며 "만약 시즌 2가 제작된다면 지금보다 훨씬 건강하고 힘이 느껴지는 피지컬을 준비해 더 강도 높은 액션을 보여드리고 싶다. 함께 고생한 배우들과의 서사도 더 깊게 다뤄지길 기대한다"고 전했다.한편 '김부장'은 평범한 아빠가 딸을 되찾기 위해 펼치는 복수 액션극으로, 지난 25일 막을 내렸다. '김부장' 마지막 회는 전국 시청률 23.0%, 수도권 23.4%(닐슨코리아 기준)를 기록하는 등 엄청난 흥행을 거뒀다. 또 이 작품은 넷플릭스 비영어 TV쇼 부문 3주 연속 1위에 랭크되며 글로벌 시장에서도 인기를 이어갔다.윤경호는 이 작품에서 박진철 역을 맡아 평범한 가장의 모습부터 '안경 쓴 아저씨'들의 코믹한 우정, '전장의 신'이라 불리는 압도적인 액션까지 완벽히 소화해 내며, 극의 중심을 든든하게 잡고 흥행을 이끌었다.[사진='김부장' 스틸컷]강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)