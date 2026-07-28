뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

서경덕 "슈퍼드라이 티셔츠도 '건곤감리' 오류…검수 철저히 해야"

유영규 기자
작성 2026.07.28 09:33 조회수
서경덕 "슈퍼드라이 티셔츠도 '건곤감리' 오류…검수 철저히 해야"
▲ 슈퍼드라이 티셔츠의 '건곤감리' 문양 오류

글로벌 패션브랜드 슈퍼드라이가 판매 중인 티셔츠에 태극기 '건곤감리' 문양을 잘못 사용한 사실이 알려져 논란이 일고 있습니다.

서경덕 성신여대 교수는 오늘(28일) 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "누리꾼들의 제보를 확인한 결과 슈퍼드라이 공식 매장과 온라인몰에서 판매 중인 '서울 해태 그래픽 티셔츠'에 건곤감리 문양 오류가 발견됐다"고 밝혔습니다.

해당 티셔츠 등판에는 'Seoul'(서울)과 'KOREA'(코리아), 해태 그림과 함께 건곤감리 문양이 새겨져 있는데, 실제 태극기와 다른 형태로 디자인된 것으로 나타났습니다.

서 교수는 "최근 아랍에미리트(UAE) 쉐이크쉑, 뉴발란스, 슈퍼드라이 등 세계적인 브랜드에서 태극기와 태극 및 건곤감리 문양에 대한 오류가 지속적으로 발견돼 우려스럽다"고 지적했습니다.

이어 "고의는 아니고 분명 실수일 것"이라면서도 "하지만 글로벌 기업이 각 나라의 국가적 상징물을 디자인에 활용할 경우에는 반드시 철저한 검수 과정을 거쳐야 한다"고 강조했습니다.

그러면서 "한류가 전 세계에 널리 퍼지면서 글로벌 기업들이 한국 관련 디자인을 더 많이 활용할 것으로 예상된다"며 "소비자들은 잘못된 디자인을 발견하면 건전한 비판을 통해 빠른 조치가 취해질 수 있도록 해야만 할 것"이라고 덧붙였습니다.

(사진=서경덕 성신여대 교수 SNS 캡처, 연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SBS 기자들의 생생한 특종이야기를 들려드립니다, 애프터 8 뉴스
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지