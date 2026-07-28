제니, K팝 힘 못 쓰던 미 라디오 차트서 정상…'골든' 이어 두 번째

▲ 블랙핑크 제니
블랙핑크 멤버 제니가 그동안 K-팝 가수들이 잘 뚫지 못했던 빌보드 라디오 차트에서 정상을 차지했습니다.
미 경제지 포브스는 현지시간 27일 제니와 테임 임팔라의 협업곡 '드라큘라'(Dracula)가 빌보드 어덜트 팝 에어플레이(라디오) 부문 주간 1위에 올랐다고 보도했습니다.
어덜트 팝 에어플레이는 빌보드가 1996년 도입한 순위로, 미국 내 성인 대상 라디오 방송국 40곳에서 해당 곡을 송출한 횟수를 환산해 집계합니다.
지금까지 수많은 K-팝 곡이 빌보드 '핫 100', '빌보드 200' 등 주요 차트 상단에 올랐지만, 유독 미국 라디오 방송 순위에서는 큰 존재감을 드러내지 못했습니다.
음원·앨범 판매량과 스트리밍 횟수는 팬덤 중심의 '화력'으로 충분히 확보할 수 있지만, 라디오 방송 횟수는 미국 내 다양한 계층을 아우르는 대중적인 인기가 뒷받침되지 않으면 늘릴 수 없기 때문입니다.
K팝 관련 곡 가운데 어덜트 팝 에어플레이 부문 1위에 오른 노래는 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'(이하 케데헌)의 주제곡 '골든'이 유일했습니다.
한국계 미국인 가수 이재(EJAE)와 레이 아미, 오드리 누나가 부른 이 노래는 애니메이션의 광범위한 인기에 힘입어 올해 1월 해당 차트 1위에 올랐습니다.
제니가 참여한 '드라큘라'는 '골든'에 이어 K팝 관련 곡으로는 두 번째로 이 차트 정상에 등극한 것입니다.
'드라큘라'는 지난해 10월 호주 출신 가수 테임 임팔라의 솔로곡으로 발표됐습니다.
올 2월 제니가 참여한 리믹스 버전이 숏폼(짧은 길이 영상) 플랫폼에서 화제를 모으며 차트 역주행을 했습니다.
이 곡은 현재 '팝 에어플레이', '핫 록 앤드 얼터너티브 송즈', '핫 록 송즈', '핫 얼터너티브 송즈', '핫 댄스·일렉트로닉 송즈', '댄스 스트리밍 송즈' 등 7개 부문에서 1위를 휩쓸고 있습니다.
(사진=OA엔터테인먼트 제공, 연합뉴스)
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