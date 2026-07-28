제니, K팝 힘 못 쓰던 미 라디오 차트서 정상…'골든' 이어 두 번째

▲ 블랙핑크 제니

블랙핑크 멤버 제니가 그동안 K-팝 가수들이 잘 뚫지 못했던 빌보드 라디오 차트에서 정상을 차지했습니다.미 경제지 포브스는 현지시간 27일 제니와 테임 임팔라의 협업곡 '드라큘라'(Dracula)가 빌보드 어덜트 팝 에어플레이(라디오) 부문 주간 1위에 올랐다고 보도했습니다.어덜트 팝 에어플레이는 빌보드가 1996년 도입한 순위로, 미국 내 성인 대상 라디오 방송국 40곳에서 해당 곡을 송출한 횟수를 환산해 집계합니다.지금까지 수많은 K-팝 곡이 빌보드 '핫 100', '빌보드 200' 등 주요 차트 상단에 올랐지만, 유독 미국 라디오 방송 순위에서는 큰 존재감을 드러내지 못했습니다.음원·앨범 판매량과 스트리밍 횟수는 팬덤 중심의 '화력'으로 충분히 확보할 수 있지만, 라디오 방송 횟수는 미국 내 다양한 계층을 아우르는 대중적인 인기가 뒷받침되지 않으면 늘릴 수 없기 때문입니다.K팝 관련 곡 가운데 어덜트 팝 에어플레이 부문 1위에 오른 노래는 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'(이하 케데헌)의 주제곡 '골든'이 유일했습니다.한국계 미국인 가수 이재(EJAE)와 레이 아미, 오드리 누나가 부른 이 노래는 애니메이션의 광범위한 인기에 힘입어 올해 1월 해당 차트 1위에 올랐습니다.제니가 참여한 '드라큘라'는 '골든'에 이어 K팝 관련 곡으로는 두 번째로 이 차트 정상에 등극한 것입니다.'드라큘라'는 지난해 10월 호주 출신 가수 테임 임팔라의 솔로곡으로 발표됐습니다.올 2월 제니가 참여한 리믹스 버전이 숏폼(짧은 길이 영상) 플랫폼에서 화제를 모으며 차트 역주행을 했습니다.이 곡은 현재 '팝 에어플레이', '핫 록 앤드 얼터너티브 송즈', '핫 록 송즈', '핫 얼터너티브 송즈', '핫 댄스·일렉트로닉 송즈', '댄스 스트리밍 송즈' 등 7개 부문에서 1위를 휩쓸고 있습니다.(사진=OA엔터테인먼트 제공, 연합뉴스)