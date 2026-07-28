[에디터픽] "폭죽이 아니었다고?"..애꿎은 비명으로 뒤덮인 축제

놀란 사람들이 비명을 지르며 차도를 가로질러 달아납니다.



[저스틴 스미스 (본인 촬영) : 방금 기관총 소리가 났어. 맙소사.]



현지 시간 26일 평화롭던 일요일 저녁, 미국 시애틀의 상징인 스페이스 니들 근처에서 열린 대규모 거리 음식 축제에서 난데없는 총격 사건이 발생했습니다.



[목격자 : 처음엔 폭죽 소리라 생각해서, 위험한 줄 몰랐어요. 두 번째 연속 총성이 들린 뒤에야, 사람들이 필사적으로 달아나기 시작했습니다.]



이 사건으로 현재까지 3명이 숨지고 5명이 다쳤습니다.



병원으로 옮겨진 부상자 중엔 2살배기 아이도 포함됐습니다.



[목격자 : 아이는 바닥에 누워 있다, 들것으로 옮겨졌습니다. 멀리서 보기에 의식이 없는 것처럼 보였어요. 팔이 축 늘어져 있었거든요.]



경찰은 총격범 2명이 서로를 향해 총을 쏘는 과정에서 주변 시민들이 총탄에 맞은 것으로 보고 있습니다.



현장에 배치돼 있던 경찰이 즉시 대응해 용의자 1명을 체포했지만, 또 다른 용의자는 달아나 현재 추적이 이어지고 있습니다.



총격전이 시작된 동기는 아직 확인되지 않았습니다.



[타이론 데이비스/시애틀 경찰국 부국장 : 현재로서는 지역사회에 추가적인 위협은 없는 것으로 판단하고 있습니다. 붙잡은 용의자 1명을 조사 중이며, 총기 2정을 확보했습니다.]



이번 총격 사건이 일어난 '바이트 오브 시애틀' 행사는 수백 곳의 맛집들과 공연팀이 참여해 펼치는 지역의 대표적 음식 축제로, 매년 30만 명 넘는 방문객이 찾는 것으로 알려졌습니다.



"서로를 향해 총 쏘다가"…대규모 축제 애꿎은 8명 사상 (2026.07.27 8뉴스)



(취재 : 곽상은, 구성 : 최윤서, 영상편집 : 유미라, 제작 : 디지털뉴스부)