JP모건 "S&P 500 상당한 상승 여력"…증시 강세 전망

▲ 뉴욕 증권거래소

JP모건체이스가 중동의 긴장 완화와 미국 연방준비제도의 금리 동결을 전제로 뉴욕증시가 상당한 상승 여력이 있다고 진단했습니다.현지시간 27일 블룸버그 통신에 따르면 JP모건의 앤드루 타일러가 이끄는 글로벌 마켓 인텔리전스팀은 최근 보고서에서 자사의 '전술적 포지셔닝 모니터' 지표가 S&P 500 지수의 상당한 상승 여력을 가리키고 있다고 평가했습니다.JP모건은 반도체 관련 주식으로의 쏠림 현상과 미·이란 전쟁 추이에 따른 위험 요인이 있음에도 불구하고 미국 주식에 대해 '전술적인 강세' 입장을 유지한다고 언급했습니다.특히 채권 금리 하락과 달러화 약세, 견조한 기업 실적이 이어지면서 미 증시가 수혜를 볼 것으로 기대했습니다.다만, JP모건은 인공지능 관련 자본지출 증가가 반도체 제조사 및 관련 인프라 제공업체들에 자동으로 승리를 보장해주지 않는다며 이에 따라 기술주들이 압박받고 있다고 평가했습니다.그럼에도 가계 예금계좌 잔고 증가와 견조한 소매 판매 등이 이어지고 있다는 점에서 가계소비는 강한 경제 상황을 시사한다고 진단했습니다.