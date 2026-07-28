"폭염에 오리 살리려 한 달 전기료만 700만 원 나가요"

▲ 한 농장에서 오리들이 하나의 급수꼭지로 같이 물을 마시고 있다.

"오리 한번 살려보겠다고 할 수 있는 건 다 하는데도 매일 죽어 나갑니다."연일 30도가 넘는 폭염이 이어진 27일 전남 나주시 세지면 죽동리의 한 오리농장.평소라면 무리를 지어 돌아다니거나 울음소리를 내야 할 오리들이 뜨거운 바닥에 몸을 붙인 채 축 늘어져 있었습니다.곳곳에서 부리를 벌리고 가쁜 숨을 몰아쉬었고, 일부는 급수기 주변에 몰려 연신 물만 들이켰습니다.사람이 가까이 다가가도 피할 기력조차 없는 듯 고개만 들었다가 다시 주저앉는 오리도 있었습니다.축사 안에서는 대형 선풍기가 쉴 새 없이 돌아가고 안개 분무 장치가 미세한 물방울을 뿜어냈지만 열기를 완전히 밀어내지는 못했습니다.34년째 오리를 키우는 임 모(59)씨는 바닥에 주저앉은 오리들을 보자 곧바로 축사 안으로 뛰어들었습니다.임 씨가 양팔을 벌리고 무리 사이를 가로지르자 축 늘어져 있던 오리들이 놀라 일어났지만, 몇 걸음도 떼지 못한 채 다시 주저앉았습니다.오리들이 바닥에 계속 앉아 체온이 오르지 않도록 그는 하루에도 수십 차례 축사 안을 돌며 무리를 흩어놓았습니다.선풍기와 안개 분무 장치를 24시간 가동하고, 오리가 마시는 물에는 비타민까지 섞어 공급하고 있습니다.하지만 연일 계속되는 불볕더위 앞에서는 이마저도 역부족, 이날 아침에만 200∼300마리가 더위를 견디지 못해 폐사했다고 임 씨는 전했습니다.임 씨는 "이번 달 전기료만 700만 원이 나왔는데, 시설을 잠시라도 멈추면 오리들이 죽기 때문에 전기를 아낄 수도 없다"며 "태양광 패널이라도 설치하고 싶지만 축사가 농지법상 가설건축물로 분류돼 이마저도 어렵다"고 하소연했습니다.폭염에 허덕이는 것은 비좁은 축사 안에 갇혀 지내는 가축뿐만이 아니었습니다.같은 날 나주시 봉황면의 한 배 과수원에서는 라오스 국적 계절근로자 샤오(29) 씨, 리엔(33) 씨, 모(33·여) 씨가 뜨겁고 강한 햇볕 아래에서 일하고 있었습니다.배나무 곁에 나선지 5분도 채 지나지 않았지만, 이들의 콧잔등에는 금세 굵은 땀방울이 맺혔습니다.목에 걸친 수건과 옷소매로 연신 흘러내리는 땀을 닦으면서도 쉴 새 없이 손을 움직였습니다.폭염에 무더위가 이어지면서 근무 시간도 달라졌습니다.이들은 기온이 가장 높은 한낮을 피해 오전 5시부터 10시까지 일한 뒤 숙소에서 쉬고, 오후 4시부터 7시까지 다시 과수원으로 나왔습니다.라오스에서도 농사를 지었다는 샤오 씨는 한국의 여름이 이처럼 힘들 줄은 예상하지 못했다고 했습니다.샤오 씨는 "라오스와 기온은 비슷하지만, 한국은 습도가 훨씬 높아 조금만 움직여도 땀이 쏟아진다"며 "햇볕이 너무 강해 피부가 따갑기 때문에 더워도 긴팔 옷을 입을 수밖에 없다"고 말했습니다.현장 곳곳에서 체감하는 더위는 실제 폭염특보 현황에서도 나타나고 있습니다.이날 오후 3시 기준 전남광주 전역에 폭염특보가 내려진 가운데 절반이 넘는 지역이 폭염경보 단계에 들어갔고, 광양에는 최상위 경고 단계인 폭염중대경보가 나흘째 이어졌습니다.올여름 들어 전날까지 전남광주에서 더위로 폐사한 가축은 1만 6천378마리에 달합니다.축종별로는 닭이 1만 2천283마리로 가장 많았고, 오리 2천360마리와 돼지 1천735마리 등이 뒤를 이었습니다.온열질환자도 질병관리청이 집계를 시작한 지난 5월 15일부터 지난 25일까지 전남광주 지역에서 109명이 발생했습니다.지난 25일 오후 3시 15분께는 해남군 황산면 밭길에서 태국 국적 A(30대)씨가 어지럼증을 호소한 뒤 숨져 온열질환에 의한 사망으로 추정됐습니다.광주지방기상청 관계자는 "폭염중대경보나 폭염경보가 발효된 만큼 온열질환 등이 우려되니 야외 활동을 중단하고, 그늘에서 충분한 휴식을 취해야 한다"고 당부했습니다.(사진=연합뉴스)