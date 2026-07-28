나주 헬스장 회원 56명 "먹튀 사기 당해" 집단 고소

▲ 전남 나주경찰서

헬스장 회원이용권 등을 선 결제받은 뒤 영업을 중단하고 잠적한 업체 대표에 대해 회원 56명이 총 5천600만 원 상당의 피해를 봤다며 경찰에 고소했습니다.전남 나주경찰서는 어제(27일) 헬스장 회원 56명으로부터 사기 혐의 고소장을 접수해 수사하고 있다고 밝혔습니다.고소장에는 업체가 대규모 확장 이전과 할인 행사를 내세워 장기 회원권과 개인지도(PT) 이용권의 선결제를 유도한 뒤 영업을 중단했다는 내용이 담겼습니다.고소인들이 주장하는 개별 피해액은 1인당 수십만 원에서 최대 400만 원이며, 전체 피해액은 약 5천600만 원에 이르는 것으로 전해졌습니다.해당 헬스장은 2023년 5월 문을 열어 약 150평 규모로 운영돼 왔습니다.피해자 약 200명이 참여한 단체 대화방에서는 결제 내역을 공유하며 집단 민사·형사 소송을 준비하는 것으로 알려졌습니다.경찰은 고소장 내용을 토대로 회원들의 선결제 경위와 헬스장 운영 상황 등을 조사할 방침입니다.(사진=연합뉴스TV 캡처, 연합뉴스)