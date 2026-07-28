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[날씨] 남부 일부 '폭염중대경보'…중부 중심 소나기

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작성 2026.07.28 06:33 조회수
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지난 주말 장마가 모두 종료되고 연일 더위가 이어지고 있습니다.

간밤에도 푹푹 찌는 무더위에 잠 못 이루신 분들 많으실 텐데요.

현재도 대부분 지역에 열대야 주의보가 발효 중이고, 자세한 현재 기온 서울이 26.7도, 강릉 29도, 대구 28.1도 등 대부분 지역 25도를 웃돌고 있고요.

체감하는 온도는 30도 가까이 올라 있습니다.

대부분 지역에서 폭염특보도 내려져 있고, 일부 전남 동부와 영남 지역은 폭염중대경보도 유지 중입니다.

자세한 낮 기온 오늘(28일)도 대구가 38도까지 오르며 영남 지역을 중심으로 더위가 극심하겠고요.

서울 33도, 청주·광주 35도 등 더위가 어제와 비슷하겠습니다.

한편 오늘 오후까지 경기 동부와 강원, 충북과 경북 중북부에 5~40mm 안팎의 소나기가 지날 때 있겠고요.

오전에 일부 수도권과 충남 지역은 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠습니다.

그 밖의 남부 지방은 하늘 대체로 맑겠습니다.

당분간 밤낮 없는 무더위가 계속되니까 지치지 않도록 건강관리 잘해주셔야겠습니다.

(박세림 기상캐스터)
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