뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

파리 도심서 대낮 흉기 난동…임산부 포함 3명 부상

정성진 기자
작성 2026.07.28 06:28 조회수
PIP 닫기
<앵커>

프랑스 파리 도심에서 흉기 난동 사건이 벌어졌습니다. 위험했던 당시 상황이 영상에 담겼습니다.

정성진 기자입니다.

<기자>

한 남성이 양손에 흉기를 든 채 거리를 활보합니다.

놀란 시민들은 해당 남성을 피해 달아납니다.

[조심해요, 조심해!]

남성이 한 여성을 향해 흉기를 휘두르는 듯한 아찔한 상황도 포착됩니다.

현지시간 27일 오전 11시 30분 프랑스 파리 북서부에서 묻지마 흉기 난동이 벌어졌습니다.

여성 3명이 허리와 복부 등을 다쳐 병원으로 옮겨졌습니다.

이 가운데 2명은 중상을 입은 것으로 전해졌지만, 모두 생명에 지장은 없는 것으로 알려졌습니다.

사건이 발생한 파리 17구 구청장은 피해자 중 한 명이 임신 중이라고 밝혔습니다.

거리를 배회하던 용의자는 근처를 지나던 비번인 경찰관과 시민들이 함께 제압했고, 신고를 받고 출동한 경찰에 의해 체포됐습니다.

[모하메드 알리 부하드자르/목격자 : 한 사람이 용의자에게 여행 가방을 던졌고, 용의자가 칼을 떨어뜨렸습니다. 그 순간 제가 그를 붙잡아 발을 걸어 넘어뜨렸고, 다른 사람들과 함께 그를 제압했습니다.]

용의자는 "알라가 나에게 명령했다"고 주장한 것으로 전해졌지만, 프랑스 수사 당국은 용의자가 횡설수설하는 등 정신적으로 불안정한 사람으로 파악됐다며, 테러 가능성은 낮은 것으로 보고 있습니다.

[로랑 누네즈/프랑스 내무장관 : 이번 범행을 강력히 규탄합니다. 현재 전해진 바에 따르면 용의자는 앞뒤가 맞지 않는 말을 하고 있습니다.]

경찰은 용의자의 정확한 신원과 정신질환 여부, 범행 동기 등을 조사하고 있습니다.

(영상편집 : 유미라)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌 인사이트
정성진 기자 사진
정성진 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지