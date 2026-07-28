이 대통령,룰라와 정상회담…"한-메르코수르 협정 재개"

<앵커>



남미를 순방 중인 이재명 대통령이 룰라 브라질 대통령과 정상회담을 했습니다. 두 정상은 브라질을 포함한 남미 4개 나라와 한국의 자유 무역 협정을 다시 시작하기로 뜻을 모았습니다.



강청완 기자입니다.



<기자>



이재명 대통령이 탄 차량이 브라질 기마 의장대의 호위를 받으며 브라질 대통령궁에 도착합니다.



지난달 프랑스 G7 정상회의에 이어 한 달 여 만에 재회한 이 대통령과 룰라 대통령은 반갑게 껴안으며 인사를 나눴고, 대통령궁에는 애국가가 울려 퍼졌습니다.



한국 정상으로서는 11년 만에 브라질을 국빈 방문한 이 대통령은 룰라 대통령과 약 2시간 동안 정상회담을 갖고 경제, 안보, 문화 분야 등 협력 방안을 논의했습니다.



두 정상은 특히 지난 2021년 이후 사실상 중단된 한국과 브라질 등 남미 4개국, 메르코수르와 자유무역협정을 재개하기로 뜻을 모았습니다.



[이재명 대통령 : 한국과 메르코수르 간 무역협정은 더 이상 미룰 수 없는 중요한 과제라는 것에 깊이 공감하였습니다.]



[룰라/브라질 대통령 : 한국과 메르코수르의 무역협정 협의를 재개하는 데 있어서 장애물이 없도록 TF를 구성할 예정입니다.]



희토류 매장량 세계 2위의 브라질과 핵심 광물 등 원자재 공급망 협력을 강화하고 에너지·방위산업 분야 협력도 확대하기로 했습니다.



[이재명 대통령 : 양국 기업과 기관 간 핵심광물 공급망의 전 주기에 걸친 협력 확대 필요성에 공감하였습니다.]



정상회담을 계기로 브라질 우주발사장 이용 간소화와 축구 강국 브라질과 체육 분야 인적교류 활성화 등 7개 분야 MOU도 체결됐습니다.



이 대통령은 룰라 대통령과 같은 소년공 출신이라는 공통점을 거듭 언급했고, 손가락 하트를 만들며 우정을 과시했습니다.



룰라 대통령과 정상회담을 마친 이 대통령은 상파울루로 이동해 한국-브라질 경제인 행사에 참석합니다.



(영상취재 : 정상보, 영상편집 : 이승희)